Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo

Sáng 12-9, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên phóng tên lửa trong một cuộc diễn tập quân sự. Ảnh: XINHUA/KCNA

Theo hãng tin Yonhap, vụ phóng được thực hiện chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận chung quy mô lớn trên vùng biển quốc tế phía Đông và Nam đảo Jeju.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, quân đội nước này đã tăng cường giám sát nhằm phát hiện các đợt phóng tiếp theo có thể xảy ra, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức báo động cao nhất và chủ động chia sẻ các thông tin liên quan với Mỹ và Nhật Bản.

Trước đó, vào tháng 8, Mỹ và Hàn Quốc đã giảm quy mô cuộc tập trận thường niên Lá chắn tự do Ulchi theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump cho rằng các cuộc tập trận vừa tốn kém vừa gửi tín hiệu “không phù hợp và mang tính thù địch” tới Bình Nhưỡng.

Vụ phóng diễn ra trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung tại Washington giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình trong tháng 9. Giới quan sát nhận định, vấn đề hạt nhân và các chương trình tên lửa của Triều Tiên sẽ là một trong những trọng tâm nghị sự chính được hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung thảo luận.



Lần gần đây nhất Triều Tiên bắn loạt tên lửa đạn đạo là ngày 20-8, khi các nước đồng minh tiến hành cuộc tập trận thường niên Lá chắn tự do Ulchi.

PHƯƠNG NAM