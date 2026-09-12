BRICS thúc đẩy cải tổ hệ thống đa phương

Ngày 11 và 12-9, Ấn Độ đón các nhà lãnh đạo thế giới tới thủ đô New Delhi dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 18, trong đó có có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS tổ chức tại Ấn Độ. Ảnh: KREMLIN.RU

Theo tờ Times of India, sự kiện năm nay đánh dấu kỷ niệm 20 năm thành lập khối BRICS - tổ chức hiện đã có 11 quốc gia thành viên và 10 quốc gia đối tác. Sự kiện đang thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế nhờ sự hiện diện của đông đảo giới lãnh đạo từ các nền kinh tế mới nổi hàng đầu như Trung Quốc, Nga, Iran cùng các thành viên và quốc gia đối tác khác.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS. Ảnh: KREMLIN.RU

Hội nghị chính diễn ra trong hai ngày 12 và 13-9 tại Trung tâm hội nghị Bharat Mandapam, với sự tham dự của lãnh đạo nhiều nước thành viên và đối tác BRICS.

Hội nghị năm nay có chủ đề “Kiến tạo sự kiên cường, đổi mới, hợp tác và bền vững”, xoay quanh các giá trị cốt lõi như tăng trưởng bao trùm, chia sẻ trách nhiệm, hợp tác thực chất và cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề Hội nghị BRICS. Ảnh: PTI

Bên cạnh đó các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận cách tăng cường hợp tác nội khối BRICS về những ưu tiên chung và trao đổi quan điểm về các vấn đề toàn cầu và khu vực cùng quan tâm, đồng thời thúc đẩy cải tổ hệ thống đa phương theo hướng minh bạch, hiệu quả, đáp ứng lợi ích của các nước.

Ngay trước thềm lễ khai mạc, Ấn Độ đã triển khai hàng loạt hoạt động ngoại giao song phương quan trọng. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Thủ tướng Malaysia Anwar bin Ibrahim nhằm thắt chặt quan hệ song phương và hợp tác đa phương.

Ngoài ra, Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS tổ chức ngày 11-9 cũng là tâm điểm thu hút báo chí quốc tế. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Narendra Modi cho biết trong bối cảnh các rào cản thương mại gia tăng, Ấn Độ đang thúc đẩy hợp tác, mở rộng các quan hệ thương mại và xây dựng những cơ hội kinh doanh mới trong BRICS.

Theo chương trình, tối 12-9 giờ địa phương, Thủ tướng nước Ấn Độ Narendra Modi có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sau các đợt mở rộng, BRICS hiện có 11 thành viên gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Saudi Arabia và Indonesia. 11 thành viên BRICS hiện chiếm khoảng 49,5% dân số thế giới, 40% GDP toàn cầu và 26% thương mại toàn cầu. Nhóm đã hình thành cơ chế nước đối tác với 10 quốc gia gồm Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thái Lan, Uganda, Uzbekistan và Việt Nam.

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