Giá dầu tăng vọt trong phiên giao dịch đầu tuần

Trong phiên giao dịch ngày 14-9, giá dầu thế giới tăng hơn 3 USD/thùng sau hàng loạt sự cố an ninh tại eo biển Hormuz và hạ tầng năng lượng Saudi Arabia.

Một trạm xăng tại Cairo, Ai Cập. Ảnh: XINHUA

Theo hãng tin Reuters, giá dầu thô Brent tăng 3,62 USD (3,46%) lên 108,23 USD/thùng. Cùng lúc, giá dầu WTI tăng 3,15 USD (3,15%) lên 103,20 USD/thùng.

Giá dầu tăng sau khi Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) xác nhận một tàu trúng vật thể bay gây hỏa hoạn tại eo biển Hormuz. Phía Iran cũng thông báo một tàu thương mại bị tấn công ngoài khơi khiến 1 người chết và 4 người bị thương.



Bên cạnh đó, nguy cơ đứt gãy nguồn cung càng gia tăng khi đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia bị buộc đóng cửa tuần trước do trúng UAV xuất phát từ Iraq.

Trong diễn biến khác, Hãng thông tấn IRNA đưa tin Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi thông báo hoãn cuộc họp khu vực về an ninh eo biển Hormuz, vốn dự kiến diễn ra ngày 14-9 tại Salalah.

Cuộc họp dự kiến quy tụ các bên trong khu vực nhằm đạt được một thỏa thuận liên quan đến hoạt động tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược kết nối vịnh Persian với vịnh Oman.

Theo chuyên gia Tony Sycamore thuộc công ty công nghệ tài chính IG (Australia), nếu các cuộc đàm phán tại Oman không đạt tiến triển thực chất hoặc đường ống của Saudi Arabia chậm vận hành trở lại, rủi ro giá dầu thô tiếp tục nới rộng đà tăng hướng tới mức đỉnh 119,48 USD/thùng là rất lớn.

PHƯƠNG NAM