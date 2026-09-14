Indonesia: Lật phà, 6 người thiệt mạng, 130 người mất tích

Ngày 13-9, hãng BBC đưa tin 6 người thiệt mạng, khoảng 130 người mất tích sau khi phà Virgo Transport 8 bị lật ngoài khơi Indonesia do thời tiết xấu.

Chiếc phà bị lật úp. Ảnh: BBC

Chiếc phà chở 243 người (trong đó thủy thủ đoàn 30 người) khởi hành từ Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia thuộc tỉnh Đông Java, để tới Banjarmasin, thủ phủ tỉnh Nam Kalimantan trên đảo Borneo.

Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia cho biết thuyền trưởng của phà trước đó thông báo biển động, sóng cao tới 3m, trước khi phát tín hiệu cấp cứu phà bị nghiêng. Sau đó, nhà chức trách nhận được thông tin phà đã bị lật.

Một nạn nhân bị thương. Ảnh: EPA

Cơ quan trên nhận được thông báo về sự cố khoảng 2 giờ sau khi mất liên lạc với Virgo Transport 8 vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày. Nhà chức trách điều tàu cứu hộ tới vị trí cuối cùng được xác định của tàu, đồng thời triển khai các đội tìm kiếm với sự hỗ trợ của 4 tàu, trong đó có một tàu Hải quân Indonesia cùng một trực thăng. Vị trí cuối cùng của tàu được xác định trên biển Java, cách một cầu cảng ở Banjarmasin khoảng 148km.

Hoạt động tìm kiếm tiếp tục được mở rộng quanh vị trí cuối cùng của con tàu, trong khi lực lượng chức năng theo dõi sát điều kiện thời tiết trên biển.

Đến chiều 13-9, các đội cứu hộ với sự hỗ trợ của các tàu kéo và tàu thuyền hoạt động gần khu vực đã đưa được 107 người lên bờ hoặc các phương tiện cứu hộ và tìm thấy 6 thi thể.

MINH CHÂU