Thế giới

Houthi tuyên bố tấn công căn cứ quân sự của Saudi Arabia

SGGPO

Ngày 13-9, lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) và tên lửa để tấn công một căn cứ quân sự ở miền Nam Saudi Arabia.

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Người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Saree. Ảnh: SHAFAQ NEWS

Theo hãng tin Anadolu, người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Saree viết trên mạng xã hội X, cuộc tấn công nhắm vào "các kho vũ khí và trung tâm chỉ huy, điều hành đang quản lý hành động gây hấn chống lại quốc gia và nhân dân chúng tôi". Houthi không nêu rõ thời điểm diễn ra vụ tấn công.

Trước đó, ngày 12-9, Cơ quan Phòng vệ dân sự Saudi Arabia cho biết 2 người bị thương, một thánh đường Hồi giáo, nhiều tòa nhà và một số phương tiện giao thông bị hư hại sau khi một vật thể bay do lực lượng Houthi tại Yemen phóng đi đã rơi xuống vùng Jazan ở miền Nam nước này.

Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại Saudi Arabia đang gia tăng, sau hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và drone của lực lượng Houthi nhắm vào miền Nam Saudi Arabia trong những ngày gần đây.

Theo Tân Hoa xã, Houthi cho biết hoạt động hàng hải quốc tế qua eo biển chiến lược Bab el-Mandeb vẫn duy trì bình thường, đồng thời tuyên bố các tàu của Saudi Arabia vẫn nằm trong diện bị cấm lưu thông qua khu vực này.

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Từ khóa

Houthi Tấn công Căn cứ Saudi Arabia Sharurah Người phát ngôn Yahya Saree Kho vũ khí

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