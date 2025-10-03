Bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Đây là diễn biến mới liên quan vụ máy tán sỏi hỏng nhưng vẫn kê khai tán sỏi ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Đăng Giáp bị bắt tạm giam do liên quan đến vụ máy tán sỏi hỏng nhưng vẫn kê khai tán sỏi cho 255 bệnh nhân. Ảnh: MAI CƯỜNG

Tối 3-10, một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk, để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, ông Nguyễn Đăng Giáp bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ việc máy tán sỏi bị hỏng nhưng vẫn kê khai tán sỏi cho 255 bệnh nhân.

Như Báo SGGP thông tin, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa kiểm tra Khoa Thận – Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và phát hiện máy tán sỏi laser của bệnh viện hỏng từ tháng 11-2023 đến nay.

Trong thời gian máy hỏng, có phát sinh 255 hồ sơ được điều trị bằng máy tán sỏi laser.

Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Trưởng Khoa Thận – Tiết niệu và Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

MAI CƯỜNG