Bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ 10 triệu đồng giúp gia đình khó khăn ở Hà Tĩnh

Ngày 14-11, đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung phối hợp với UBND xã Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) đã đến thăm hỏi, động viên và trao 10 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ gia đình anh Phan Văn Mỹ (sinh năm 1987, trú thôn 5 Thọ Điền).

Lãnh đạo UBND xã Vũ Quang trao 10 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP tới chị Nguyễn Thị Giang (vợ anh Phan Văn Mỹ)

Anh Phan Văn Mỹ là nhân vật trong bài viết “Chồng mất khả năng lao động, gia đình lâm cảnh ngặt nghèo”, đăng trên Báo SGGP số ra ngày 3-11-2025.

Năm 2021, anh Phan Văn Mỹ bị tai nạn giao thông, mất hoàn toàn khả năng lao động, trí nhớ lúc nhớ lúc quên, mất khả năng ngôn ngữ. Đôi chân và tay của anh rất yếu, không thể cầm nắm vật nặng, thậm chí việc dùng muỗng, đũa cũng là nỗ lực lớn. Mỗi khi trái gió trở trời, anh lại đau nhức khắp người. Căn bệnh của anh cần điều trị lâu dài, nhưng gia đình đã kiệt quệ, không còn khả năng chạy chữa.

Từ ngày chồng lâm nạn, chị Nguyễn Thị Giang (sinh năm 1988), vốn sức khỏe yếu, trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. Một mình chị phải chăm chồng, nuôi ba con nhỏ học lớp 1, lớp 2 và lớp 7. Mọi chi tiêu trong nhà trông vào những công việc làm thuê theo thời vụ. Ai thuê gì chị đều làm để có tiền mua thuốc cho chồng, lo bữa ăn và học hành cho các con. Gia đình anh Mỹ thuộc diện hộ nghèo, hiện anh được hưởng khoản trợ cấp khoảng 1 triệu đồng/tháng dành cho người khuyết tật nặng.

Tiếp nhận số tiền trên, chị Nguyễn Thị Giang rất xúc động và gửi lời cảm ơn tới Báo SGGP và bạn đọc của báo đã hỗ trợ, giúp đỡ để gia đình có kinh phí tiếp tục điều trị bệnh tật cho chồng và trang trải cuộc sống.

DƯƠNG QUANG