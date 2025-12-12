Vùng 5 Hải quân khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách

Trong hai ngày 11 và 12-12, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Bộ Y tế tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách theo Chương trình kết hợp quân dân y năm 2025.

Cán bộ quân y siêu âm, kiểm tra sức khỏe cho người dân

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tri ân các đối tượng chính sách, đồng thời chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2025).

Hơn 300 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đã được các y, bác sĩ Đội Điều trị 78, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Vùng 5 Hải quân thăm khám lâm sàng, siêu âm tổng quát, đo điện tim, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc theo chỉ định.

Quang cảnh buổi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Những trường hợp có bệnh lý vượt khả năng chuyên môn được hướng dẫn chuyển tuyến để bảo đảm chăm sóc sức khỏe kịp thời và đúng phác đồ. Tổng kinh phí 90 triệu đồng từ Chương trình kết hợp quân dân y năm 2025.

Hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí góp phần củng cố y tế cơ sở, chăm lo sức khỏe nhân dân khu vực biên giới, hải đảo; đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân dân, phát huy hiệu quả Chương trình kết hợp quân dân y trong tình hình mới.

NAM KHÔI