Gia Lai: Khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng bị thiên tai

Ngày 12-12, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và trao quà an sinh cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Binh đoàn 15 tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân phường Quy Nhơn Đông

Diễn ra đến hết ngày 13-12, chương trình đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người dân. Cùng với công tác khám chữa bệnh, lực lượng Binh đoàn 15 còn triển khai khử khuẩn môi trường, xử lý nguồn nước nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh sau mưa lũ. Dịp này, Binh đoàn cũng trao tặng 300 suất quà an sinh cho người dân, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15, cho biết thời gian qua, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh. Với vai trò là đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, Binh đoàn 15 luôn xác định phục vụ nhân dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó chăm sóc sức khỏe cộng đồng là một nội dung then chốt. Thông qua các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe nhân dân sau thiên tai, Binh đoàn 15 mong muốn góp phần cùng địa phương ổn định đời sống người dân, ngăn ngừa dịch bệnh và giúp bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường.

HỮU PHÚC