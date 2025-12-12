Phân bón Phú Mỹ hỗ trợ 386 triệu đồng cho người dân bị thiên tai tỉnh Lâm Đồng

Chiều tối 12-12, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Phân bón Phú Mỹ) phối hợp với chính quyền xã Tuy Phong (Lâm Đồng) trao quà hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi đợt lũ đầu tháng 11-2025.

Lãnh đạo Phân bón Phú Mỹ trao số tiền hỗ trợ 386 triệu đồng cho chính quyền xã Tuy Phong

Tại buổi trao quà, doanh nghiệp đã gửi đến 386 hộ dân khoản hỗ trợ tiền mặt 1 triệu đồng/hộ, với tổng giá trị 386 triệu đồng.

Trước đó, ngày 25-11, Công ty Phân bón hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí) cũng đã phối hợp Quỹ Nhân ái An Farm Đà Lạt đến thăm và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ tại thôn Lạc Thiện, xã Dran (Lâm Đồng). Đoàn trao nhu yếu phẩm và 110 triệu đồng tiền mặt cho 110 hộ dân, giúp bà con trang trải sinh hoạt và vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu.

Đại diện Công ty Phân bón Phú Mỹ trao tiền cho các hộ dân

Đại diện lãnh đạo Phân bón Phú Mỹ chia sẻ, đây là hoạt động “tương thân tương ái” của doanh nghiệp nhằm kịp thời giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng thời, chương trình này cũng nằm trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội mà Phân bón Phú Mỹ đã duy trì đều đặn suốt nhiều năm qua, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Đại diện chính quyền xã Tuy Phong trao thư cảm ơn cho lãnh đạo Phân bón Phú Mỹ

TRÚC GIANG