Báo SGGP trao áo phao tặng ngư dân, trao tiền giúp gia đình khó khăn

Phóng viên Báo SGGP và đại diện chính quyền địa phương trao áo phao cứu sinh tặng bà con ngư dân xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi trao tặng, Trung tá Nguyễn Văn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, cảm ơn Báo SGGP cùng bạn đọc đã đồng hành, hỗ trợ ngư dân những phần quà thiết thực.

Ông cho biết, Cửa Việt là địa bàn ven biển thường xuyên hứng chịu thiên tai, vì vậy những chiếc áo phao cứu sinh này sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho ngư dân khi vươn khơi, bám biển, ổn định sinh kế.

Số áo phao cứu sinh được trao tặng lần này có tổng trị giá 22 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí 100 triệu đồng do ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc hệ thống Minh Tuấn Mobile – thương hiệu bán lẻ thiết bị di động với gần 20 cửa hàng trên toàn quốc – ủng hộ đồng bào Quảng Trị bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi).

Trước đó, ngày 2 và 4-10, phóng viên Báo SGGP đã phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trực tiếp đến các địa phương, trao gửi kịp thời các phần quà hỗ trợ đến đúng đối tượng.

Tại Đồn Biên phòng Triệu Vân, đoàn đã trao 33 triệu đồng hỗ trợ 9 thuyền viên may mắn thoát nạn và thân nhân 2 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu mang số hiệu BV-4670-TS và BV-0042-TS xảy ra ngày 28-9 ở vùng biển Cửa Việt.

Phối hợp với Hải đội 1 (BĐBP tỉnh Quảng Trị), đoàn tiếp tục trao 35 triệu đồng hỗ trợ các chủ tàu và ngư dân gặp nạn trong vụ chìm 2 tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS ở cửa biển sông Gianh vào khuya 28-9.

Bên cạnh đó, Báo SGGP cũng đã phối hợp cùng chính quyền xã Bắc Trạch đến thăm hỏi và trao 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các hộ gia đình neo đơn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị thiệt hại nặng sau bão số 10.

Hoạt động hỗ trợ ngư dân lần này tiếp tục thể hiện vai trò cầu nối nghĩa tình của Báo SGGP và bạn đọc trong việc chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bão lũ, đặc biệt là các ngư dân ngày đêm đối mặt với hiểm nguy để bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế biển.

Sáng cùng ngày, đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Ninh (tỉnh Hà Tĩnh) đến động viên, trao 9 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ gia đình bà Từ Thị Thà (sinh năm 1947, trú số 10, ngõ 3, tổ dân phố Bắc Sơn Hải).

Bà Từ Thị Thà là nhân vật trong bài viết Hai con qua đời, cháu bị bại não, ông bà lâm bệnh, đăng trên Báo SGGP số ra ngày 22-9-2025.

Bà Từ Thị Thà và chồng là ông Trần Công Hàm (sinh năm 1944) có 4 người con, trong đó người con trai đầu đã qua đời vì bệnh tiểu đường. Người con trai thứ tư cũng qua đời do tai nạn giao thông.

Người con trai thứ hai bị bệnh tật hiểm nghèo. Người con trai thứ ba đã lập gia đình ra ở riêng song hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống chủ yếu đi làm thuê.

Ông Hàm sức khỏe yếu, bị khuyết tật và một số bệnh liên quan về thoái hóa xương khớp, gan, tay run, mắt mờ dần, đi lại rất khó khăn, phải chống gậy hoặc có người dìu dắt nên mọi sinh hoạt đều trông cậy vào vợ.

bà Thà sức khỏe yếu, đi lại phải chống gậy. Mỗi khi thời tiết thay đổi, hai ông bà đều đau nhức khắp người, phải sử dụng thuốc điều trị. Cuộc sống của vợ chồng bà rất khó khăn, chủ yếu phụ thuộc vào tiền nhà nước hỗ trợ người tàn tật cho ông Hàm.

Do hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu, chồng qua đời, người con dâu thứ tư phải gửi con là Trần Văn Quỳnh (sinh năm 2013) bị bại não bẩm sinh cậy nhờ ông Hàm, bà Thà chăm sóc để vào miền Nam làm thuê. Tuy nhiên, công việc của chị không ổn định, thu nhập thấp nên số tiền chắt chiu gửi về quê chẳng được bao nhiêu.

Tiếp nhận số tiền trên, bà Từ Thị Thà xúc động, gửi lời cảm ơn tới Báo SGGP và bạn đọc của báo đã hỗ trợ, giúp đỡ để bà có kinh phí tiếp tục trị bệnh và trang trải cuộc sống.

