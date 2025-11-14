Bàn giao công trình sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ ở Vĩnh Long

Sáng 14-11, UBND xã Quới Điền, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khánh thành và bàn giao công trình sửa chữa, hoàn thiện căn nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Trần Thị Xệ, là con liệt sĩ Trần Văn Láng ở ấp Quý An, xã Quới Điền.

Đại diện bạn đọc cùng lãnh đạo chính quyền địa phương khánh thành, bàn giao căn nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Xệ

Căn nhà có diện tích 70 m2 được xây dựng từ năm 2018 đã xuống cấp nặng do thiên tai. Từ thông tin trên mạng xã hội về hoàn cảnh gia đình bà Trần Thị Xệ, 76 tuổi, phải nuôi dạy 3 cháu nội từ 3 đến 16 tuổi trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp, bạn đọc Báo SGGP đã quyên góp, hỗ trợ 40 triệu đồng, giao chính quyền địa phương xây sửa khang trang.

Tại lễ bàn giao công trình, chính quyền địa phương và bạn đọc Báo SGGP đã gửi tặng gia đình bà Trần Thị Xệ 3 triệu đồng, các vật dụng sinh hoạt gia đình và tập sách, dụng cụ học tập để các cháu của bà an tâm học tập.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Quới Điền tặng quà gia đình bà Trần Thị Xệ

Dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quới Điền gửi lời cám ơn đến Báo SGGP và bạn đọc đã kịp thời cùng chính quyền địa phương chung tay trong công tác đền ơn đáp nghĩa; mong tiếp tục có những hoạt động hỗ trợ xây dựng các công trình an sinh tại địa phương.

HOÀI NAM