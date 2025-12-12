Bộ đội Biên phòng An Giang khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân

Ngày 12-12, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông (tỉnh An Giang), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với UBND xã Kiên Lương, Trung tâm y tế xã Kiên Lương, Công ty INSEE Việt Nam tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân trên địa bàn.

Cán bộ quân y khám bệnh cho người dân

Các đơn vị tổ chức khám tổng quát, đo huyết áp, điện tim, siêu âm cơ bản, tư vấn điều trị các bệnh mãn tính thường gặp cho các trường hợp chính sách, người cao tuổi, neo đơn, hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 300 phần gạo hỗ trợ các hộ dân. Tổng trị giá chương trình khoảng 110 triệu đồng, gồm 50 triệu đồng tiền thuốc và 60 triệu đồng tiền gạo.

Chiến sĩ biên phòng hỗ trợ hướng dẫn người dân đến khám bệnh

Thượng tá Nguyễn Thành Tiến, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho hay bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân ở khu vực biên giới.

Hoạt động này thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và sự đồng hành của các đơn vị trong việc chung tay chăm sóc sức khỏe cho bà con, góp phần củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

NAM KHÔI - TUẤN KIỆT