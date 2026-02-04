Phường An Phú Đông họp mặt đảng viên cao tuổi Đảng và bí thư chi bộ khu phố

Ngày 4-2, Đảng ủy phường An Phú Đông tổ chức họp mặt, chúc tết đảng viên cao tuổi; họp mặt bí thư 66 chi bộ khu phố nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Dịp này, Đảng ủy phường An Phú Đông đã trao 146 phần quà tết với tổng số tiền 146 triệu đồng đến các đảng viên cao tuổi đảng.

Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông Nguyễn Minh Chánh tri ân những đóng góp, cống hiến của các đảng viên cao tuổi Đảng đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển phường An Phú Đông.

Đồng thời, biểu dương những đóng góp tích cực của đội ngũ bí thư chi bộ khu phố trong công tác vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Phú Đông Hồ Thị Thủy trao quà đến đảng viên cao tuổi Đảng

Đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng ở cơ sở, Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông bày tỏ mong muốn các bí thư chi bộ khu phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo tốt đời sống người dân.

Bí Thư Đảng ủy phường An Phú Đông trao quà đến các bí thư chi bộ khu phố

Cùng ngày, Đảng ủy phường An Phú Đông tổ chức hội nghị công bố quyết định tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên và thành lập Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy phường. Theo đó, Đảng ủy phường An Phú Đông tiếp nhận Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn và 44 đảng viên về trực thuộc Đảng bộ phường An Phú Đông; thành lập chi bộ cơ sở Trạm y tế phường trực thuộc Đảng ủy phường với 11 đảng viên.

NGÔ BÌNH