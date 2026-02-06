Tại buổi họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết, cùng đại biểu đã ôn lại những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng vô cùng hào hùng của quân và dân ta trên vùng đất chiến khu An Phú Đông.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất chiến khu An Phú Đông

Sáng 6-2, phường An Phú Đông (TPHCM) tổ chức chương trình Họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông năm 2026.

Tham dự có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, dân quân, du kích và nhân dân đã từng sinh sống, chiến đấu, lao động và học tập trên mảnh đất chiến khu An Phú Đông năm xưa.

Trong không khí trang nghiêm, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất chiến khu An Phú Đông

Tại buổi họp mặt, Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông Nguyễn Minh Chánh đã phát biểu ôn lại truyền thống những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng vô cùng hào hùng của quân và dân ta; tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất chiến khu An Phú Đông.

Phát huy truyền thống anh hùng, Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông Nguyễn Minh Chánh, khẳng định địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, phường nỗ lực thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng; qua đó xây dựng phường An Phú Đông ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

NGÔ BÌNH