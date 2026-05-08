Ban Tuyên Giáo và Dân vận Thành ủy thăm nhà khoa học tiêu biểu

Ngày 8-5, đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn công tác tới thăm bác sĩ Phạm Thị Kim Loan, nhà sáng lập Công ty Khoa học và công nghệ Gia Thái Doctor Loan, nhân Ngày KHCN và ĐMST Việt Nam 18-5.

Đồng chí Nguyễn Việt Long (thứ 4 từ phải vào) trao quà của thành phố tới bác sĩ Phạm Thị Kim Loan. ẢNH QUANG HUY

Bác sĩ Phạm Thị Kim Loan, sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại học Y Dược TPHCM năm 1987 và từng làm bác sĩ khoa Nhi, trưởng khoa cấp cứu trước khi chuyển hướng sang nghiên cứu chuyên sâu về các giải pháp điều trị bệnh cột sống. Là nhà sáng lập Công ty Khoa học và công nghệ Gia Thái DoctorLoan, sở hữu 252 văn bằng sáng chế và giải pháp hữu ích được bảo hộ tại hơn 60 quốc gia, tập trung cao độ vào lĩnh vực cột sống. Năm 2025, Hội Sáng chế Việt Nam vinh danh bác sĩ Loan ở hạng mục Hiệp sĩ sáng chế ngoài nước. Nhiều sáng chế liên quan đến khả năng bảo vệ cột sống của bà được thương mại hóa rộng rãi trên thị trường trong nước và bước đầu mở rộng ra thị trường quốc tế. Riêng giai đoạn 2015-2025, bà được cấp 183 bằng độc quyền sáng chế - giải pháp tại hơn 50 quốc gia.

BS Phạm Thị Kim Loan (thứ 2 từ trái vào) giới thiệu một số sáng chế trong trị liệu cột sống. ẢNH QUANG HUY

Tại trụ sở Công ty Khoa học và công nghệ Gia Thái Doctor Loan ở phường Xuân Hòa, sau khi được BS Phạm Thị Kim Loan giới thiệu một số sáng chế và đề xuất thành phố các giải pháp trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, sớm đưa các nghiên cứu, sáng chế vào thực tế cuộc sống…

Đồng chí Nguyễn Việt Long đã thay mặt đoàn thành phố gửi lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ tới bác sĩ và gia đình, đồng thời chia sẻ, thành phố đã và đang chủ động, quyết liệt triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, thông qua việc ban hành đồng bộ các kế hoạch, chương trình hành động từ cấp thành phố đến cơ sở. Năm 2025, TPHCM đã ban hành 25 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực y tế và an sinh xã hội, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho phát triển hệ thống y tế, trong đó nổi bật là các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

BS Phạm Thị Kim Loan (bên phải) giới thiệu một số sáng chế trong trị liệu cột sống. ẢNH QUANG HUY

Đồng chí Nguyễn Việt Long tin rằng sự tham gia, đóng góp của BS Phạm Thị Kim Loan nói riêng, Công ty Khoa học và công nghệ Gia Thái Doctor Loan nói chung, nền y tế của thành phố ngày càng phát triển lớn mạnh, đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

QUANG HUY