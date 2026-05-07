Giải quyết nhanh các kiến nghị để doanh nghiệp công nghệ TPHCM phát triển

Ngày 7-5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và đoàn đại biểu đã thăm, làm việc với Công ty TNHH Zalo Platforms (VNG Campus, phường Tân Thuận, TPHCM) và Công ty Cổ phần Real-Time Robotics Việt Nam (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn đại biểu thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Real-Time Robotics Việt Nam

Tại Công ty TNHH Zalo Platforms, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn đã tham quan hạ tầng máy chủ tại VNG Data Center, trải nghiệm thực tế Mô hình ngôn ngữ lớn KiLM, các trợ lý ảo tiếng Việt…

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với Công ty TNHH Zalo Platforms.

Zalo Platforms hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và nền tảng số tại Việt Nam. Trong hệ sinh thái Zalo, Zalo Platforms phụ trách việc xây dựng, triển khai, vận hành và phát triển các nền tảng cơ sở (nền tảng lõi - core platforms), sản phẩm lõi và giải pháp phục vụ hoạt động kết nối người dùng, đối tác và khách hàng doanh nghiệp trên nền tảng Zalo. Từ năm 2022, Tập đoàn bắt đầu tập trung phát triển các sản phẩm và nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bao gồm hệ sinh thái Zalo Al với các sản phẩm như Kiki Auto, KiLM, VMLM, Trợ lý Công dân số…

Tại buổi làm việc, đại diện Zalo Platforms và Tập đoàn VNG đã đề xuất với Phó Thủ tướng việc phát triển hạ tầng tính toán AI, dữ liệu công, nhân lực chất lượng cao và cơ chế sandbox cho sản phẩm công nghệ chiến lược, chẳng hạn như áp dụng cơ chế ưu đãi, miễn thuế thu nhập các nhân cho các chuyên gia Al để thu hút và giữ chân tài năng, hoặc đề xuất cho phép thử nghiệm các tính năng mới trong phạm vi kiểm soát (sandbox)…

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Công ty TNHH Zalo Platforms

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao các sản phẩm của Zalo Platforms và đề nghị Bộ KH-CN sớm có những chính sách hỗ trợ tốt để doanh nghiệp phát triển.

“Các kiến nghị nói trên của Zalo Platforms, Tập đoàn VNG hết sức xác đáng, phải tháo gỡ mạnh mẽ hơn về các chính sách còn tồn đọng. Chính sách không thể nhỏ giọt, phải có tính khơi thông, đủ mạnh để doanh nghiệp phát triển”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tìm hiểu sản phẩm UAV tại Công ty Cổ phần Real-Time Robotics Việt Nam

Phó Thủ tướng Hồ Quóc Dũng cũng đã tới thăm Công ty Cổ phần Real-Time Robotics Việt Nam (RtR) chuyên thiết kế, sản xuất máy bay không người lái (UAV/Drone) cao cấp mang thương hiệu "Made in Vietnam". Nổi bật với dòng drone đa năng Hera, sản phẩm của RtR vượt trội về công nghệ, xuất khẩu thành công sang Mỹ, EU, phục vụ quốc phòng, an ninh và điện lực. Hiện sản phẩm này được nội địa hóa đến 95%, từ thiết kế và sản xuất đồng bộ bao gồm khung máy bay, thiết bị điện tử, phần mềm điều khiển, đến hệ thống trạm mặt đất và phần mềm phân tích dữ liệu…

Tại buổi làm việc, ông Lương Việt Quốc, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành RtR đã bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ có công ty UAV định giá trên 1 tỷ USD trước năm 2029. Ông kiến nghị Chính phủ cho vay 300 tỷ với lãi suất ưu đãi để phát triển đầu tư, đảm bảo 100% khả năng hoàn vốn; hỗ trợ 50% chi phí R&D đối với những dự án R&D tạo ra công nghệ; miễn thủ tục nhập khẩu tất cả linh kiện, vật tư nhập khẩu để làm R&D…

Nhân viên Công ty Cổ phần Real-Time Robotics Việt Nam phát triển các sản phẩm UAV xuất khẩu.

Ông Lương Việt Quốc cũng cam kết thúc đẩy hệ sinh thái UAV Việt Nam, là chủ 100% công nghệ lõi trước 12-2027, ít nhất 70% công nghệ lõi làm chủ xuất khẩu vào G7 và cung cấp sản phẩm công nghệ lõi cho các đơn vị trong nước ứng dụng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, TPHCM đã có nhiều hoạt động để công ty phát triển, hiện Công ty (RtR) chuẩn bị khởi công nhà máy tại Khu Công nghệ cao TPHCM với diện tích gần 1ha, thành phố cũng hỗ trợ vốn 200 tỷ đồng để doanh nghiệp này phát triển các sản phẩm, công nghệ máy bay không người lái.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu tìm hiểu sản phẩm UAV tại Công ty Cổ phần Real-Time Robotics Việt Nam.

Tại đây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận các kết quả đầy nỗ lực của công ty và mong muốn TPHCM hỗ trợ công ty sớm khởi công nhà máy tại Khu Công nghệ cao TPHCM; để nghị Bộ KH-CN sớm giải quyết các kiến nghị của RtR để doanh nghiệp nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất, khẳng định giá trị, trí tuệ của người Việt. Với đề nghị vay 300 tỷ đồng, TPHCM đã hỗ trợ vay 200 tỷ đồng, còn 100 tỷ đồng thì giao Bộ KH-CN xử lý sớm.

“Một doanh nghiệp với các sản phẩm xuất khẩu quốc tế, được các thị trường nước ngoài chấp nhận… cùng những cam kết hết sức rõ ràng, mạnh mẽ như vậy thì cần thúc đẩy để phát triển, hơn nữa đây là sản phẩm chiến lược, khẳng định vai trò của KH-CN theo tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

BÁ TÂN