Dữ liệu là tài nguyên cốt lõi trong làn sóng AI

Sáng 8-5, Hội Tin học TPHCM (HCA) phối hợp cùng Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) và Nim & Partners Communication tổ chức Diễn đàn Data & AI mùa hè năm 2026, dưới sự bảo trợ từ Sở KH-CN TPHCM và Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM.

Các đại biểu tham quan các gian hàng công nghệ sáng tạo

Theo ban tổ chức, diễn đàn nhằm hiện thực hóa các định hướng chiến lược của thành phố về thúc đẩy KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kết nối cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực tiễn, góp phần kiến tạo những giá trị bứt phá cho nền kinh tế số của Thành phố.

Tại diễn đàn, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, viện – trường đã thảo luận về Tiếng nói của dữ liệu thời AI, tư duy chuỗi cung ứng dữ liệu… Nhiều đại biểu cho rằng, cần biến dữ liệu từ những tài nguyên thô trở thành những

“sản phẩm” được chuẩn hóa nhằm tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trong bối cảnh nền kinh tế số đang thay đổi từng giờ.

Nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ mới được giới thiệu tại Data & AI mùa hè năm 2026

Ở khu vực triển lãm, hơn 50 gian hàng công nghệ từ các startup, doanh nghiệp trong nước và quốc tế mang đến nhiều sản phẩm ứng dụng, giải pháp đột phá trong lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe, giáo dục, công nghệ tương lai, dữ liệu, hạ tầng AI doanh nghiệp…

Phát biểu khai mạc, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch HCA, cho biết, dữ liệu không phải là những tập tin nằm im trong kho lưu trữ, mà là những thực thể sống có tiếng nói riêng, là minh chứng cho sự minh bạch. Dữ liệu cũng là nền tảng duy nhất để AI không trở thành những “ảo giác công nghệ” và mang lại giá trị thực cho cuộc sống.

Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch HCA phát biểu khai mạc

Ông Lâm Nguyễn Hải Long bày tỏ kỳ vọng các hoạt động trong diễn đàn sẽ là những hạt giống để kết tinh nên những giải pháp, giúp doanh nghiệp bứt phá, góp phần xây dựng một Thành phố thông minh, hạnh phúc và nhân văn.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, cho rằng, dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh mới của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. “Doanh nghiệp hiện nay không chỉ thử nghiệm AI, mà bắt đầu bước vào giai đoạn ứng dụng AI để phục vụ vận hành và tăng trưởng. Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp làm chủ được dữ liệu và ứng dụng AI hiệu quả sẽ có lợi thế cạnh tranh rất lớn”, ông Nguyễn Hữu Yên nhấn mạnh.

Song song với chương trình là hoạt động Startup Connection Day, kết nối các dự án khởi nghiệp tiềm năng với quỹ đầu tư và chuyên gia đầu ngành, nhằm hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực Data và AI.

BÙI TUẤN