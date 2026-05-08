Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực từ ngày 11-5

Ngày 7-5, Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) cho biết sẽ mở cổng đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) từ ngày 11-5 đến 17 giờ ngày 20-5. Kỳ thi này dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng khối quân đội. Thí sinh đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://qda.edu.vn.

Chỉ những thí sinh đã tham gia sơ tuyển, được ban tuyển sinh quân sự địa phương, đơn vị, nhà trường kết luận đủ điều kiện mới được đăng ký. Thí sinh không bắt buộc phải dự kỳ thi nếu không muốn xét bằng phương thức này. Năm 2026 có 23 trường quân đội còn tuyển sinh bằng 3 phương thức khác gồm: xét tuyển thẳng; xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TPHCM tổ chức; xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ảnh minh họa

Khi đăng ký, thí sinh bắt buộc phải theo đúng khu vực theo địa chỉ thường trú, riêng quân nhân đăng ký theo địa bàn nơi đóng quân. Theo đó, thí sinh thường trú tại các tỉnh, thành phố từ Tuyên Quang đến Hà Tĩnh đăng ký và dự thi tại hội đồng thi Học viện Kỹ thuật quân sự (phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội).

Thí sinh thường trú tại các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đăng ký và dự thi tại hội đồng thi Trường Sĩ quan Thông tin (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa). Thí sinh thường trú tại Đồng Nai, Tây Ninh, TPHCM, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau đăng ký và dự thi tại hội đồng thi Trường Sĩ quan Lục quân 2 (phường Tam Phước, Đồng Nai).

Cấu trúc bài thi tương tự kỳ thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội, gồm ba phần: Toán học và xử lý số liệu - tư duy định lượng; Văn học (ngôn ngữ - tư duy định tính); Khoa học hoặc tiếng Anh. Tổng điểm bài thi là 150, mỗi phần 50 điểm. Thí sinh biết điểm ngay sau khi kết thúc bài làm.

Năm nay, Bộ Quốc phòng có 23 trường quân đội tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 5.420 sinh viên, tăng hơn 1.000 chỉ tiêu.

THANH HÙNG