Lo chuyện học cho dân quân tự vệ

Ở Ban Chỉ huy Quân sự phường Cầu Kiệu (TPHCM), sau những ca trực, những buổi huấn luyện, các chiến sĩ dân quân thường trực lại tranh thủ ôn bài trước khi đến trường. Mô hình “Hỗ trợ dân quân tham gia học tập nâng cao trình độ” đang giúp các bạn trẻ vơi bớt gánh nặng kinh tế, viết tiếp ước mơ giảng đường và trưởng thành hơn trong màu áo dân quân.

Chắp cánh ước mơ

Sau khi tham gia các nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Huỳnh Yến Phi tiếp tục gắn bó với lực lượng dân quân thường trực tại phường Cầu Kiệu. Trong quá trình công tác, Phi được đơn vị và các nhà hảo tâm hỗ trợ để tiếp tục đi học.

Các chiến sĩ dân quân phường Cầu Kiệu tranh thủ ôn bài giờ nghỉ trưa

Với Yến Phi, niềm vui ấy không chỉ ở khoản kinh phí được hỗ trợ học tập, mà còn là cảm giác xúc động khi ước mơ đến trường tưởng như rất xa, nay lại được mở ra trước mắt. Từ nhỏ, Phi sống với bà ngoại, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên chuyện học hành không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có thời điểm, giấc mơ đại học chỉ là điều Phi cất giữ trong lòng. Hiện Phi đang theo học ngành ngôn ngữ, với mong muốn vận dụng kỹ năng giao tiếp, khả năng diễn đạt vào công tác tại đơn vị.

Còn với Dương Ngọc Hân, trước khi tham gia công tác tại đơn vị, bạn đã thi đậu Trường Đại học Mở TPHCM. Khi nhận tin được hỗ trợ kinh phí, điều kiện học tập, Hân rất vui và xúc động. Với gia đình có ba mẹ lớn tuổi đã nghỉ hưu như Hân, sự hỗ trợ này đã phần nào giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. Hiện Hân phụ trách công việc sổ sách, văn phòng tại đơn vị; khi có lịch học thì báo cáo để ban chỉ huy sắp xếp thời gian.

Tương tự, Nguyễn Hoàng Duy, sinh viên năm hai Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM cũng là một trong những chiến sĩ được hỗ trợ học tập. Ban Chỉ huy Quân sự phường nắm lịch học để bố trí công việc phù hợp, tạo điều kiện cho Duy vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa theo kịp chương trình ở trường. Trong quá trình vừa học vừa công tác, các bạn thường động viên nhau giữ nền nếp, học tập nghiêm túc, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những cuốn giáo trình đặt cạnh sổ trực, những buổi ôn bài sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã kể một câu chuyện đẹp về người chiến sĩ dân quân hôm nay, đó là năng động, sống trách nhiệm và luôn mong muốn cống hiến nhiều hơn.

Tiếp sức đến giảng đường

Để có được những giờ học ấy, phía sau là không ít trăn trở của những người làm công tác quân sự cơ sở. Thượng úy Lê Trường Linh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Cầu Kiệu, chia sẻ, bản thân anh từng là chiến sĩ dân quân nên hiểu rõ, muốn gắn bó lâu dài với đơn vị, mỗi chiến sĩ không chỉ cần tinh thần trách nhiệm mà còn phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ.

Trong quá trình làm việc cùng lực lượng dân quân thường trực, anh nhận thấy nhiều bạn trẻ có ý thức tốt, tâm huyết với công việc, mong muốn gắn bó lâu dài với môi trường quân đội. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến điều kiện học tập của các bạn chưa thuận lợi, trong khi yêu cầu công tác quân sự, quốc phòng địa phương ngày càng đòi hỏi lực lượng dân quân cơ sở phải có trình độ, kỹ năng và tác phong chuyên nghiệp hơn.

Mô hình “Hỗ trợ dân quân tham gia học tập nâng cao trình độ” của phường Cầu Kiệu đã cho thấy một cách làm nhân văn trong xây dựng lực lượng ở cơ sở. Chăm lo cho chiến sĩ dân quân không chỉ bảo đảm điều kiện công tác trước mắt, mà còn là đồng hành với ước mơ, năng lực và con đường phát triển lâu dài của các bạn.

Từ thực tế ấy, Ban Chỉ huy Quân sự phường Cầu Kiệu xây dựng mô hình “Hỗ trợ dân quân tham gia học tập nâng cao trình độ”, nhằm tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ dân quân được học tập, nâng cao nhận thức, trình độ văn hóa; qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương, tạo nguồn phát triển cán bộ, đảng viên trẻ trong lực lượng dân quân.

Được sự động viên, định hướng của thủ trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM và sự ủng hộ của Đảng ủy, UBND phường Cầu Kiệu, Ban Chỉ huy Quân sự phường chủ động kết nối với nhà hảo tâm để vận động hỗ trợ các chiến sĩ tiếp tục học tập. Hiện nay, mỗi chiến sĩ được hỗ trợ 6 triệu đồng mỗi tháng, trao trực tiếp. Định kỳ ngày 2 hàng tháng, đơn vị kiểm tra tiến độ, kết quả học tập, họp xét đánh giá và bàn giao kinh phí hỗ trợ.

Ngoài ra, đơn vị cũng phân công cán bộ phụ trách từng chiến sĩ, theo dõi lịch học, kết quả học tập và quá trình công tác tại đơn vị. Mỗi chiến sĩ có trách nhiệm báo cáo lịch học; ngoài giờ học phải có mặt tại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được phân công. “Muốn các bạn cân bằng được lịch học và lịch công tác thì đơn vị phải tính toán, sắp xếp khoa học, phù hợp, đảm bảo nhiệm vụ chung của đơn vị”, Thượng úy Lê Trường Linh cho biết.

THU HOÀI