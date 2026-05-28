Bang Nam Australia tìm hiểu cơ hội đầu tư tại TPHCM

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh trao quà lưu niệm tặng Bộ trưởng Bộ Phát triển bang Nam Australia Chris Picton. Ảnh: THỤY VŨ

Tại buổi tiếp, ông Chris Picton cho biết Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong chuyến công tác quốc tế của ông trên cương vị Bộ trưởng Bộ Phát triển bang Nam Australia, thể hiện sự coi trọng của bang đối với quan hệ hợp tác với Việt Nam, trong đó có TPHCM. Ông Chris Picton cho biết bang Nam Australia dự kiến mở Văn phòng đại diện thương mại thường trực tại TPHCM vào cuối năm nay, nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại lâu dài giữa hai bên.

Theo ông Chris Picton, bang Nam Australia mong muốn tăng cường hợp tác với TPHCM trong 3 lĩnh vực trọng tâm gồm giáo dục quốc tế, năng lượng tái tạo và mở lại đường bay thẳng Adelaide - TPHCM. Hiện có hơn 1.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Adelaide và hai bên còn nhiều dư địa hợp tác giữa các trường đại học, cơ sở đào tạo.

Ông Chris Picton cũng cho biết đoàn công tác đã làm việc với Vietjet để thúc đẩy nối lại đường bay trực tiếp giữa Adelaide và TPHCM, trong bối cảnh lượng khách Australia đến Việt Nam tăng mạnh, cao hơn 40% so với trước đại dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh đánh giá cao đề xuất mở Văn phòng đại diện thương mại của bang Nam Australia tại TPHCM, đồng thời cho rằng việc nối lại đường bay thẳng sẽ tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa hai bên.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM hoan nghênh kế hoạch hợp tác của bang Nam Australia với Thành phố; cho biết sẵn sàng phối hợp thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác phù hợp với định hướng phát triển của hai bên trong thời gian tới.

THỤY VŨ