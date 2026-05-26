TPHCM đẩy mạnh hợp tác với UNESCO

Chiều 26-5, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: MINH CHÂU

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, TPHCM luôn coi UNESCO là một trong những đối tác quốc tế quan trọng và tin cậy. Việc UNESCO chính thức công nhận TPHCM là thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu và Mạng lưới Thành phố sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực điện ảnh là dấu mốc có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ ghi nhận nỗ lực của Thành phố, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế quan trọng trong thời gian tới.

Về định hướng hợp tác song phương, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và đồng hành của UNESCO, trong việc tăng cường hợp tác về khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực quản lý.

Hướng tới tổ chức thành công Hội nghị Thành phố học tập toàn cầu khu vực ASEAN+4 vào tháng 11 tới, TPHCM mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của UNESCO trong công tác chuẩn bị và kết nối chuyên gia, kinh nghiệm quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: MINH CHÂU

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cảm ơn UNESCO đã tạo điều kiện cho Thành phố đăng cai hội nghị, đây sẽ là dịp để TPHCM quảng bá hình ảnh của mình, là cơ hội để đẩy mạnh hợp tác với các nước. Ngoài ra, TPHCM rất mong nhận được sự định hướng, hỗ trợ chuyên môn và đồng hành của UNESCO trong việc hỗ trợ lập hồ sơ khoa học Địa đạo Củ Chi đề nghị UNESCO công nhận là Di sản Thế giới…

Đánh giá cao các chương trình hành động của TPHCM cũng như việc hợp tác hiệu quả với UNESCO tại Việt Nam, ông Jonathan Wallace Baker khẳng định UNESCO sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc chuẩn bị hồ sơ khoa học Địa đạo Củ Chi.

Trưởng đại diện UNESCO Jonathan Wallace Baker phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: MINH CHÂU

Cảm ơn TPHCM đã đồng ý đăng cai Hội nghị Thành phố học tập toàn cầu khu vực ASEAN+4, ông Jonathan Wallace Baker cho rằng đây chính là minh chứng của Thành phố trong việc thực hiện các cam kết thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, là dịp để TPHCM chia sẻ các kinh nghiệm phát triển rất thành công của mình với các nước.

Tin liên quan UNESCO công nhận TPHCM là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh

MINH CHÂU