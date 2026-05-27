TPHCM mong JICA tiếp tục đồng hành trong phát triển hạ tầng, tăng trưởng xanh

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Ảnh: PHƯƠNG NAM

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Bùi Xuân Cường cho biết thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đã có bước phát triển hết sức mạnh mẽ, Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. TPHCM trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp thực chất của JICA đối với Thành phố trong nhiều năm qua, đặc biệt là các dự án về hạ tầng giao thông, môi trường nước, phát triển đô thị, đào tạo nguồn nhân lực.

Thông tin về định hướng phát triển của TPHCM, đồng chí Bùi Xuân Cường nhấn mạnh Thành phố xác định hạ tầng giao thông, hạ tầng môi trường, hạ tầng số, đô thị thông minh và tăng trưởng xanh là những trụ cột nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng phát triển.

Đánh giá cao uy tín của JICA, đồng chí Bùi Xuân Cường bày tỏ mong muốn JICA sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thành phố trong giai đoạn tới, tập trung trong các lĩnh vực xử lý nước thải, phát triển giao thông công cộng, chuyển đổi xanh và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Đồng chí Bùi Xuân Cường khẳng định TPHCM sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với JICA, chủ động tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh trên tinh thần thiện chí, tuân thủ pháp luật và hài hòa lợi ích các bên. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường tin tưởng, quan hệ hợp tác giữa TPHCM và JICA sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Thành phố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản.

Trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Xuân Cường đã dành thời gian tiếp, Phó Chủ tịch cấp cao JICA Hayakawa Yuho bày tỏ mong muốn được tham gia, hỗ trợ Thành phố trong quá trình lập quy hoạch tổng thể cũng như triển khai các bước cụ thể tiếp theo. Phó Chủ tịch cấp cao JICA tin tưởng vào tiềm năng phát triển của TPHCM và kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy nhiều dự án hợp tác hiệu quả trong tương lai, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng, an sinh xã hội và kiến tạo nền tảng hợp tác bền vững lâu dài giữa JICA và Thành phố.

PHƯƠNG NAM