Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 5 đến ngày 11-11)

Từ ngày 5 đến 11-11-2025, Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp anh A Viết Thìn HCCG 25-54B (10-11-2025): Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số...88886 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số...35300 (CK): 300.000đ, Huynh Thi Chau (CK): 200.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 300.000đ, Vo Thi Bich Tam (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, CSPM+CSTV (CK): 5.000.000đ.

Giúp gia đình anh Phan Văn Mỹ HCCG 25-54 (03-11-2025): Bạn đọc (P.Bàn Cờ, TP.HCM): 500.000đ, Bạn đọc TP.HCM: 250.000đ, Bạn đọc TK số...35300 (CK): 300.000đ, Huynh Thi Chau (CK): 200.000đ, CSPM+CSTV (CK): 10.000.000đ, Bạn đọc TK số...37877 (CK): 500.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số...56601 (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình chị H’Nê Ra Hmok HCCG 25-53 (31-10-2025): Bạn đọc (P.Bàn Cờ, TP.HCM): 500.000đ, Bạn đọc TP.HCM: 250.000đ, Huynh Thi Chau (CK): 200.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số...90618 (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình bà Nguyễn Thị Thục Hiến HCCG 25-52B (27-10-2025): Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số...35236 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp bà Lê Thị Hiệp HCCG 25-52 (24-10-2025): Huynh Thi Chau (CK): 200.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình anh Dương Văn Túy HCCG 25-51 (20-10-2025): Huynh Thi Chau (CK): 200.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ.

Giúp bé Huỳnh Thiên Phúc HCCG 25-50 (17-10-2025): Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số...10271 (CK): 100.000đ.

Giúp em Đánh HCCG 25-49 (29-09-2025): Bạn đọc TK số...10271 (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình anh Ysum Êban HCCG 25-48 (25-09-2025): Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp bà Từ Thị Thà HCCG 25-47 (22-09-2025): Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp bà Y Hệ HCCG 25-39 (25-08-2025): Bạn đọc: 2.700.000đ.

Giúp bà Đinh Thị Dung HCCG 25-40 (18-08-2025): Bạn đọc: 2.200.000đ.

Giúp Rmah H’tang HCCG 25-37 (08-08-2025): Bạn đọc: 2.100.000đ.

Ủng hộ chương trình áo ấm cho em đến trường: Bạn đọc TK số...41557 (CK): 20.000.000đ.

Ủng hộ bếp ăn từ thiện Bảo Hòa: Phan Thi Ngoc Buu (CK): 500.000đ.

Ủng hộ quỹ từ thiện bệnh viện Ung bướu: Tran Kim Hung (CK): 300.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc TK số...31438 (CK): 5.000.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 25.000đ, Nguyen Thi Mai Anh (CK): 50.000đ, Le Truong Son (CK): 70.000đ, Pham Le Thuy (CK): 68.000đ, Dinh Minh Tri (CK): 21.292đ, A Lang Van Anh (CK): 100.000đ, Nguyen Van Cong (CK): 178.890đ, Nguyen Van Tuyen (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số...31438 (CK): 50.000đ, Mai Thi Khuyen (CK): 200.000đ, Nguyen Van Duc (CK): 120.000đ, Bạn đọc TK số...31438 (CK): 20.000đ, Nguyen Dinh Phuc (CK): 50.000đ, Tran Van Thanh (CK): 50.000đ, Pham Thi Ngoc Nhu (CK): 10.000đ, Nguyen Minh Thang (CK): 100.000đ.

Ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt: Dương Thị Tố Nga: 3.000.000đ, Tân+Đình+Mẫn+Hoàng: 1.000.000đ, Dư Mỹ Chinh: 2.500.000đ, Lư Hữu: 500.000đ, Từ Nhi Muối: 500.000đ, Từ Quế Văn: 1.000.000đ, Vòng Nhục Giểng: 500.000đ, Từ Trọng Hiền-Từ Trọng Nghi-Phạm Kim Long: 500.000đ, Nam+Châu+Bim+Chip (P.Bàn Cờ, TP.HCM): 1.000.000đ, Nguyễn Thị Miền (Nguyễn Đình Chiểu, P.Bàn Cờ): 500.000đ, Bà Hằng (Tân Phú): 500.000đ, Lan Hương (TPHCM): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số...94155 (CK): 1.000.000đ, Hoi IT Golf HCM (CK): 100.000.000đ, Bạn đọc TK số...31438 (CK): 1.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

