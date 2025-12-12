Nhịp cầu nhân ái

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân trao tặng nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình khó khăn ở Lâm Đồng

Ngày 11-12, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 – Phan Thiết tổ chức lễ trao tặng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Hoàng Thị Song, xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng).

Đại diện Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cho biết, đây là một trong những hoạt động hưởng ứng chuỗi hoạt động “Tháng tri ân khách hàng năm 2025” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Phát điện 3 – EVNGENCO3 phát động.

z7316228750735_bd5dd6b67c11d4c8ef9e86b1c7d38386.jpg
Căn nhà mới khang trang được trao tặng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Lâm Đồng

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân và nhiều người dân. Căn nhà được xây dựng cho gia đình bà Hoàng Thị Song, xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) có diện tích 70m², tổng trị giá 130 triệu đồng, trong đó Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân hỗ trợ 50 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do địa phương và gia đình đóng góp. Căn nhà mới được bàn giao trong niềm xúc động, phấn khởi của gia đình bà Song, là món quà ý nghĩa mà công ty và chính quyền địa phương gửi đến gia đình bà trước khi chào đón năm mới 2026.

z7316228788895_c266fa503a17a6dcdf37ffd365ee23d7.jpg
Đại diện lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 và chính quyền địa phương trao bảng tượng trưng “Nhà Đại đoàn kết” cho gia đình bà Hoàng Thị Song

Ông Đỗ Huỳnh Phong, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, chia sẻ: “Đây không chỉ là một ngôi nhà mới, mà còn là tấm lòng, là trách nhiệm xã hội của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân gửi đến bà con nhân dân địa phương. Chúng tôi mong rằng, căn nhà mới này sẽ giúp gia đình bà Song có điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sinh hoạt. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa của công ty chào mừng Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam".

z7316228750615_43b8b81dca01c68d5f085191826a89af.jpg
Bà Song vui mừng khi gia đình có căn nhà mới

Hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, nhà "Đại đoàn kết" là một trong những chương trình an sinh xã hội thiết thực mà Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân triển khai trong những năm qua, thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng, đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

