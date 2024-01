Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 17 đến 23-1-2024)

Giúp 2 anh em A La và Y Lá HCCG 24-07 (22-01-2024): Vương Lĩnh (Q.8): 200.000đ, Luu Thi Huong (CK): 50.000đ, Pham Thi Hong Anh (CK): 200.000đ, Nguyen Huu Huy (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 83365 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 15022 (CK): 200.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 31438 (CK): 100.000đ, Nguyen Dich My (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 22760 (CK): 100.000đ, 14131 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Huynh Thuan Phat (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 11196 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 18579 (CK): 100.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Ong Tu Van (CK): 10.000.000đ, Du My Dung (CK): 300.00đ, Bạn đọc TK số… 18888 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 01295 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Huyền Trang HCCG 24-06 (19-01-2024): Vương Lĩnh (Q.8): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 83365 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 22012 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Lien (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 400.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 17905 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 70002 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000, 22799 (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 1.000.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 300.000đ.

Giúp ông Trần Văn Chiến HCCG 24-05 (15-01-2024): Gia đình Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 19791 (CK): 200.000đ, Anh Thang Quan 6 (CK): 200.000đ, Le Thi Le Chi (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ.

Giúp gia đình bé Võ Tấn Tâm HCCG 24-04 (12-01-2024): Gia đình Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Thái Thị Thu Ba + Thái Thị Ngọc Mai (Chung cư Sunny Phạm Văn Đồng, Q. Gò Vấp): 1.000.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Le Thi Le Chi (CK): 100.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 83933 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000, Duong Thanh Dinh (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình bé Y Ngọc HCCG 24-03 (8-01-2024): Gia đình Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Ba Hang (CK): 500.000đ.

Giúp bà Đào Thị Thanh HCCG 24-02 (5-01-2024): Gia đình Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Thái Thị Thu Ba + Thái Thị Ngọc Mai (Chung cư Sunny Phạm Văn Đồng, Q. Gò Vấp): 1.000.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Anh Thang Quan 6 (CK): 200.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp ông Phan Khắc Kiên HCCG 24-01 (02-01-2024): Gia đình Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Văn Chí Trung HCCG 23-77B (29-12): Gia đình Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp ông Nguyễn Hồng Trí HCCG 23-77 (25-12): Gia đình Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp bé Ngô Tấn Tài HCCG 23-76 (23-12): Gia đình Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ,

Giúp cháu Y Kiều Phương HCCG 23-75 (18-12): Gia đình Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ,

Giúp ông Đinh Khắc Liêu HCCG 23-74 (15-12): Gia đình Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ,

Giúp em Nguyễn Thị Ngọc Lam HCCG 23-73 (11-12): Gia đình Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 45936 (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Ngô Việt Hiền HCCG 23-72 (08-12): Gia đình Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ,

Giúp gia đình anh Nguyễn Đình Thiên HCCG 23-71 (21-11):

Giúp gia đình bà Lê Thị Bé Em HCCG 23-70 (04-12): Gia đình Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ,

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Ha Thi Mong Binh (CK): 17.200đ, Nguyen To Uyen (CK): 10.000đ, Nguyen Xuan Nghia (CK): 50.000đ.

Giúp Người già neo đơn TPHCM: Bà Nguyễn Thị Truyền (H. Bình Chánh): 300.000đ.

Giúp trẻ mồ côi TPHCM: Bà Nguyễn Thị Truyền (H. Bình Chánh): 30.000đ.

Giúp trẻ bị ung thư nghèo TPHCM: Bà Nguyễn Thị Truyền (H. Bình Chánh): 400.000đ.

Ủng hộ Chương trình tặng quà Tết Gia đình chính sách khó khăn – Báo SGGP: Bạn đọc (Q.10): 2.000.000đ, Agribank -Van phong Dai dien Khu vuc mien Nam (CK): 250.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.