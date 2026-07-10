Bão Bavi càn quét Hàn Quốc trước khi vào Nhật Bản

Theo thống kê sơ bộ đến 5 giờ sáng 10-7 (giờ địa phương) của Ủy ban Phòng chống Thảm họa và An toàn Trung ương (CDSCH) Hàn Quốc, mưa lớn kéo dài trong hai ngày 8 và 9-7 tại nước này khiến 1 người mất tích và làm hư hại hơn 453 công trình trên cả nước.

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt ở Siheung, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc ngày 9-7. Ảnh: YONHAP

Mưa lớn cũng gây ra 5 vụ sạt lở đất tại các địa phương của Hàn Quốc, trong đó có huyện Okcheon của tỉnh Chungcheong Bắc và huyện Yeongwol của tỉnh Gangwon.

Do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, 508 hộ gia đình với tổng cộng 758 người thuộc 7 địa phương đã phải sơ tán tạm thời để bảo đảm an toàn.

Một con đường ở thành phố Siheung, cách Seoul khoảng 25km về phía Nam, bị ngập lụt. Ảnh: Yonhap

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo, bão Bavi là cơn bão thứ 9 trong mùa bão năm nay tại nước này, dự kiến sẽ áp sát quần đảo Sakishima thuộc tỉnh Okinawa ở phía Tây Nam và duy trì cường độ rất mạnh. JMA cảnh báo khu vực này có thể hứng chịu gió mạnh đủ sức làm đổ nhà cửa, với tốc độ gió giật dự kiến đạt 180km/giờ trong ngày 10-7 và 216km/giờ vào ngày 11-7.

Ngoài gió mạnh, vùng biển xung quanh tỉnh Okinawa và khu vực Amami thuộc tỉnh Kagoshima được dự báo có sóng lớn, biển động mạnh, tiềm ẩn nguy cơ nước dâng. JMA khuyến cáo người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng sớm đến các tòa nhà kiên cố hoặc địa điểm an toàn, theo dõi sát diễn biến thời tiết và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng.

HẠNH CHI