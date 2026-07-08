Phía sau những mũi tiến công cứu nạn tại Venezuela

Giữa những bộn bề, đổ nát của thảm họa thiên tai tại Venezuela, khi các tổ cứu nạn, cứu hộ tinh nhuệ của Bộ Công an Việt Nam ngày đêm căng mình tìm kiếm sự sống trong lòng đất, ở phía sau họ là một mặt trận thầm lặng, mang ý nghĩa sống còn.

Đó là công tác hậu cần và bảo trì khí tài - những chiến công không tiếng súng, đóng vai trò là “bệ đỡ” vững chắc tiếp thêm sức mạnh cho những người lính hoàn thành sứ mệnh quốc tế.

Thiết bị, dụng cụ chuyên dụng phục vụ việc tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ của đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam được bảo quản kỹ lưỡng. Ảnh: MINH HẢI

Ngay khi các tổ cứu nạn, cứu hộ hoàn thành nhiệm vụ từ thực địa trở về doanh trại, một quy trình làm việc khác lập tức được kích hoạt. Hệ thống máy móc, phương tiện và trang thiết bị chuyên dụng được đưa vào bãi để kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng nghiêm ngặt.

Đây là công việc diễn ra hàng ngày, bền bỉ nhằm bảo đảm mọi thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất cho các ca cứu nạn tiếp theo. Đặc biệt, do đoàn không bố trí cán bộ hậu cần chuyên trách riêng biệt, các chiến sĩ phải luân phiên đảm nhiệm công việc này, đan xen linh hoạt với nhiệm vụ trực tiếp tại hiện trường.

Các cán bộ, chiến sĩ bảo quản thiết bị chuyên dụng trong quá trình tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Venezuela. Ảnh: MINH HẢI

Sau nhiều giờ liên tục hoạt động trong môi trường đổ nát, bụi bặm và tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn cao, việc làm sạch và khử trùng các phương tiện là yêu cầu bắt buộc. Từng vết bám, từng chi tiết kỹ thuật nhỏ nhất đều được rà soát tỉ mỉ. Những hỏng hóc phát sinh trong quá trình vận hành cũng cần được phát hiện và sửa chữa kịp thời, nhằm ngăn ngừa tối đa nguy cơ gián đoạn kỹ thuật, bảo đảm tiến độ tìm kiếm nạn nhân chạy đua với thời gian.

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hải Phòng) chia sẻ, do thiết bị có thể bám nhiều vi khuẩn và bụi bẩn trong quá trình làm nhiệm vụ, các chiến sĩ phải tiến hành vệ sinh, khử khuẩn phương tiện ngay khi trở về.

Sau đó, từng thiết bị được rà soát kỹ lưỡng khả năng hoạt động, kịp thời sửa chữa, căn chỉnh để sẵn sàng cho các mũi tiến công tiếp theo. Có thể nói, tại hiện trường, mỗi mảng bê tông được bóc tách, mỗi kết cấu sắt thép được tháo dỡ đều in hằn dấu ấn hỗ trợ đắc lực của các thiết bị chuyên dụng.

Máy móc hoạt động ổn định, thông suốt sẽ giúp lực lượng cứu nạn tiến sâu hơn, nhanh hơn và tiếp cận gần hơn với vị trí của các nạn nhân. Vì thế, việc kiểm tra và bảo trì thiết bị tuy diễn ra phía sau doanh trại, nhưng lại gắn liền và quyết định trực tiếp đến hiệu quả của từng mũi tìm kiếm ngoài thực địa.

Song hành với mặt trận kỹ thuật, phía sau những mũi tiến công ấy còn là cuộc chiến giữ ấm bếp ăn, bảo đảm nguồn dinh dưỡng để duy trì sức chiến đấu dẻo dai cho toàn lực lượng. Giữa điều kiện một quốc gia vừa trải qua thảm họa khốc liệt, việc bảo đảm nguồn nhu yếu phẩm cho lực lượng ngoài thực địa gặp vô vàn thách thức.

Nguồn rau xanh và thực phẩm tươi sống tại địa bàn vô cùng khan hiếm, đòi hỏi bộ phận hậu cần phải hết sức chủ động, linh hoạt xoay xở để duy trì đều đặn các bữa ăn cho toàn đoàn. Những suất ăn tuy giản dị nhưng luôn được bảo đảm về hàm lượng dinh dưỡng, trở thành nguồn tiếp sức quý giá giúp các chiến sĩ phục hồi thể lực sau nhiều giờ lao động nặng nhọc trong môi trường độc hại.

Đánh giá về vai trò của lực lượng phía sau hiện trường, Thượng tá Nguyễn Chí Dũng (Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Ứng phó phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an) ví von: Nếu công tác ngoài thực địa được xem là "mũi khoan"; cứu nạn thì lực lượng hậu cần tại doanh trại chính là "bệ đỡ" của mũi khoan ấy. Việc các tổ ngoài hiện trường có hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt hiệu quả cao hay không phụ thuộc rất lớn vào sự tiếp sức và hỗ trợ vững chắc từ phía sau.

Từ việc kiểm tra, bảo trì máy móc đến chuẩn bị chu đáo từng bữa ăn, các nhiệm vụ hậu cần thầm lặng luôn được thực hiện song hành, nhịp nhàng với hoạt động tìm kiếm tại hiện trường. Sự phối hợp chặt chẽ, đã tạo nên một khối thống nhất, tiếp thêm sức mạnh để đội cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam vững vàng vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhân đạo tại Venezuela.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam được trao Huy chương Anh hùng Venezuela Ngày 7-7, thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, Chính phủ Venezuela đã trao Huy chương Anh hùng Venezuela cho đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại quốc gia này. Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam được trao Huy chương Anh hùng Venezuela hạng nhất, 124 cá nhân của đoàn được trao Huy chương Anh hùng Venezuela hạng nhì. Tính đến nay, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã tìm thấy, đưa ra khỏi những đống đổ nát gần 60 thi thể nạn nhân. Song song đó, đoàn còn khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản. TRẦN BÌNH

MINH HẢI (từ Venezuela)