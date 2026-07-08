Iran tấn công 85 cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông

Ngày 8-7, kênh Al Jazeera đưa tin Iran tuyên bố đã tấn công 85 cơ sở quân sự trọng yếu của Mỹ tại Bahrain và Kuwait để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ.

Lễ tang của cố lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại thành phố Najaf, Iraq. Ảnh: WANA

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng hải quân và không quân nước này đã tiến hành chiến dịch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào 85 các cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ, trong đó có căn cứ Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain và căn cứ không quân Ali Al-Salem ở Kuwait.

Theo IRGC, chiến dịch này là "phản ứng ban đầu" đối với việc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn và thỏa thuận Islamabad khi tấn công vào các căn cứ ven biển và các trạm phi quân sự ở tỉnh Hormozgan và huyện Bandar Mahshahr của Iran sáng cùng ngày.

Đây là cuộc tấn công lớn nhất của Mỹ nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được hai bên ký kết vào tháng 4 vừa qua. Trưởng đoàn đàm phán kiêm Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, mô tả các vụ tấn công của Mỹ vi phạm nghiêm trọng bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran.

Trong một diễn biến khác, theo kênh Al Jazeera, hơn 2,3 triệu người đã tham gia lễ tang của cố lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại thành phố Najaf của Iraq. Thi hài của ông Khamenei được đưa đến Najaf trong khuôn khổ nghi lễ rước tang kéo dài nhiều ngày, trải dài khắp Iran và Iraq. Các nghi lễ khác cũng được lên kế hoạch tổ chức tại các thành phố Qom, Karbala và Mashhad - quê nhà của cố lãnh tụ tối cao Khamenei ở Iran, nơi ông dự kiến được an táng.

MINH CHÂU