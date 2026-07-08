Thế giới

Hàn Quốc: Hoạt động tàu điện ngầm ở Seoul bị tê liệt trong giờ cao điểm

SGGPO

Sáng 8-7, tuyến tàu điện ngầm số 1 của thủ đô Seoul, Hàn Quốc, rơi vào tình trạng hỗn loạn trong giờ cao điểm do mất điện. Sự cố khiến hàng loạt chuyến tàu bị chậm và hàng nghìn hành khách gặp khó khăn trong việc di chuyển.

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Hành khách ùn ứ do sự cố mất điện tại tuyến tàu điện ngầm số 1 ở Seoul. Ảnh: YONHAP

Hãng tin Yonhap dẫn thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) cho biết, sự cố xảy ra lúc 7 giờ 29 phút cùng ngày (giờ địa phương) tại đoạn đường giữa ga Changdong và ga Sinimun ở phía Bắc Seoul. Sự cố khiến hoạt động vận hành trên toàn bộ tuyến số 1 bị gián đoạn, gây chậm chuyến trên diện rộng.

KORAIL đã tạm ngừng khai thác các chuyến tàu theo hướng Nam trên đoạn từ ga Dobongsan đến ga Cheongnyangni để sửa chữa khẩn cấp.

Nguồn điện được khôi phục lúc 9 giờ 48 phút cùng ngày và lịch trình toàn chuyến sau đó được điều chỉnh về bình thường. Tuy nhiên, việc gián đoạn kéo dài nhiều giờ đã làm nhiều người phải xuống tàu cùng lúc, khiến sân ga chật kín và tình trạng ùn ứ lan sang các điểm dừng xe buýt cũng như khu vực đón taxi gần nhà ga.

Tuyến tàu điện ngầm số 1 là một trong những tuyến giao thông công cộng huyết mạch của vùng thủ đô Seoul, phục vụ lượng lớn hành khách mỗi ngày. Vì vậy, bất kỳ sự cố nào xảy ra trong giờ cao điểm đều có thể gây tác động dây chuyền đến hệ thống giao thông đô thị và việc đi lại của người dân. KORAIL cho biết đã mở điều tra nguyên nhân mất điện.

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Từ khóa

KORAIL Ga Yongsan Điểm đỗ xe buýt Mất điện Tàu điện ngầm Seoul

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