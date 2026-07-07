Nổ lớn gần khách sạn Tổng thống Pháp lưu trú ở Syria

Ngày 7-7, một số vụ nổ xảy ra tại thủ đô Damascus, Syria, gần khách sạn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang lưu trú. Theo France 24, vụ việc diễn ra đúng thời điểm Tổng thống Macron đang có chuyến thăm tới thủ đô của Syria.

Tổng thống Emmanuel Macron được Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shibani đón tiếp tại sân bay Damascus. Ảnh: SANA

Theo truyền thông Syria, có ít nhất 18 người bị thương, trong đó có 4 cảnh sát. Nguồn tin cho biết một quả bom được đặt trong thùng rác và quả bom còn lại đặt trong một xe gần khách sạn Four Seasons. Vụ việc diễn ra đúng thời điểm Tổng thống Macron đang có chuyến thăm tới thủ đô Damascus.

Ông Macron là nhà lãnh đạo Tây Âu đầu tiên đến thăm Syria, kể từ sau sự sụp đổ của chính quyền Bashar al-Assad vào năm 2024. Chính quyền Syria chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Hãng tin France 24 dẫn thông báo của Điện Elysee cho biết, Tổng thống Macron an toàn sau vụ nổ và sẽ tiếp tục lịch trình chuyến thăm. Theo Văn phòng Tổng thống Pháp, ông Macron đã rời khách sạn khi các vụ nổ xảy ra và đang có mặt tại Dinh tổng thống Syria để hội đàm với Tổng thống Ahmed al-Sharaa cùng các phái đoàn hai bên.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một thiết bị nổ được kích hoạt tại một quán cà phê gần Cung điện Công lý ở Damascus, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

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KHÁNH HƯNG