Chiều 9-7, Bộ Y tế Iran cho biết hơn 90 người thương vong trong các cuộc không kích của Mỹ vào Iran hai ngày qua.

Hình ảnh từ video của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ghi lại các đợt không kích của Mỹ tại Iran. Ảnh: X/@CENTCOM)

Theo tờ Times of Israel, trên mạng xã hội X, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ Công chúng thuộc Bộ Y tế Iran Hossein Kermanpour cho biết, trong hai ngày 8 và 9-7, đã có 14 người đã thiệt mạng và 78 người bị thương trong loạt không kích do lực lượng Mỹ tiến hành tại 5 tỉnh của Iran.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các đợt tấn công mới nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự trọng yếu của Iran, bao gồm hệ thống phòng không, các cơ sở giám sát ven biển, kho chứa tên lửa và máy bay không người lái, năng lực hải quân cùng hạ tầng hậu cần quân sự dọc bờ biển Iran.

Liên quan tình hình eo biển Hormuz, các dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế chiều 9-7 cho thấy hoạt động lưu thông qua tuyến đường này gần như tê liệt, sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran tái bùng phát từ đêm 7-7. Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố eo biển Hormuz sẽ chỉ được mở trở lại theo sự sắp đặt của Iran.

PHƯƠNG NAM