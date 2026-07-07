Thế giới

Trung Quốc: Bão Maysak tiếp tục gây mưa diện rộng

SGGPO

Ngày 7-7, thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 1 trong bối cảnh hoàn lưu của bão Maysak tiếp tục kết hợp với gió mùa Tây Nam gây mưa lớn, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất.

Mưa lớn gây ngập lụt tại Nam Ninh, Trung Quốc. Ảnh: XINHUA
Mưa lớn gây ngập lụt tại Nam Ninh, Trung Quốc. Ảnh: XINHUA

Theo Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN), hiện các lực lượng cứu hộ thuộc cơ quan phòng cháy chữa cháy, tài nguyên nước và cứu trợ thiên tai địa phương đang chạy đua với thời gian để chống lũ. Thiết bị bay không người lái (drone) được triển khai để giải cứu các làng bị cô lập do nước lũ dâng cao tại Quảng Tây.

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Bão Maysak gây mưa diện rộng tại Nam Ninh. Ảnh: XINHUA

Cùng ngày, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát cảnh báo mưa lớn. Dự báo trong hai ngày 7 và 8-7, do ảnh hưởng của hoàn lưu còn lại của bão Maysak, nhiều địa phương như Quảng Tây, Sơn Đông, Liêu Ninh cùng một số khu vực khác sẽ có mưa to đến rất to.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, đã duy trì ứng phó khẩn cấp cấp 2 đối với công tác phòng chống lũ tại Quảng Tây. Cơ quan thủy văn Quảng Tây cảnh báo, các thành phố Nam Ninh, Quý Cảng, Ngô Châu, Khâm Châu, Bắc Hải, Phòng Thành Cảng, Ngọc Lâm và Quế Lâm tăng cường các biện pháp phòng chống lũ, đồng thời khuyến cáo người dân tại các khu vực ven sông chủ động sơ tán khi cần thiết.

Trước đó, vào tối 6-7, chính quyền thành phố Nam Ninh cho biết mưa cực đoan do bão Maysak khiến 2 người thiệt mạng. Mưa lớn cũng gây tràn đỉnh và vỡ cục bộ một số hồ chứa tại thành phố Hoành Châu và huyện Tân Dương, ảnh hưởng khoảng 55.000 người, trong đó gần 48.000 người đã được sơ tán khẩn cấp.

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