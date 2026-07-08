Mỹ không kích Iran sau các vụ tấn công tàu hàng ở eo biển Hormuz

Rạng sáng 8-7 (giờ Việt Nam), quân đội Mỹ phát động loạt không kích mới nhằm vào các mục tiêu của Iran, chỉ vài giờ sau khi 3 tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz. Căng thẳng giữa hai nước leo thang làm gia tăng nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đạt được trước đó.

Một đợt tấn công của máy bay Mỹ A-10 Thunderbolt II vào Iran. Ảnh: CENTCOM

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc không kích nhằm trả đũa hành động tấn công tàu thương mại trên tuyến hàng hải quốc tế. Theo CNN, các quan chức Mỹ cho biết mục tiêu bao gồm hệ thống phòng không, radar và giám sát bờ biển, tên lửa đất đối không, bệ phóng tên lửa hành trình chống hạm, máy bay không người lái cùng một số cơ sở cảng biển của Iran.

Truyền thông Iran ghi nhận nhiều tiếng nổ tại thành phố Sirik (tỉnh Hormozgan), đảo Qeshm và thành phố cảng Bandar Abbas, song chưa công bố thiệt hại cụ thể. Đây là đợt tấn công quân sự đầu tiên của Mỹ nhằm vào Iran kể từ cuối tháng 6.

Động thái của Washington được đưa ra sau khi 3 tàu thương mại bị tấn công ngày 7-7 khi đi qua eo biển Hormuz. Trong đó, tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Al Rekayyat của Qatar bị trúng đạn gây cháy buồng máy. Một tàu chở dầu khác trúng đạn khi rời eo biển gần khu vực biên giới Oman - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, tàu thứ ba bị máy bay không người lái tập kích ngoài khơi Oman. Các tàu chỉ hư hại nhẹ, không có thương vong và tiếp tục hành trình.

Mỹ và Qatar cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công, trong khi Tehran không nhận trách nhiệm nhưng cho rằng tàu LNG đã phớt lờ cảnh báo của Iran khi sử dụng tuyến hàng hải gần bờ biển Oman.

Diễn biến mới cũng tác động mạnh đến thị trường năng lượng. Giá dầu thô Mỹ tăng gần 3% trong phiên giao dịch đầu ngày 8-7 do lo ngại xung đột sẽ làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz. Washington đồng thời thu hồi giấy phép cho phép Iran xuất khẩu dầu, động thái được xem là nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng tới tiến trình duy trì lệnh ngừng bắn.

KHÁNH MINH