Dấu ấn đối ngoại trong sứ mệnh nhân đạo tại Venezuela

Ngay sau động đất kép tại bang La Guaira (Venezuela), Đội cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của Bộ Công an Việt Nam đã lập tức lên đường, sát cánh cùng nước bạn khắc phục hậu quả và thực hiện sứ mệnh nhân đạo.

Để làm nên những dấu ấn thực chiến hiệu quả và an toàn tại thực địa, công tác đối ngoại công an nhân dân đã phát huy mạnh mẽ vai trò "mở đường", kịp thời thiết lập cơ chế phối hợp linh hoạt và khoa học giữa môi trường quốc tế đầy biến động.

Tại hiện trường, dù phía Venezuela chu đáo bố trí nơi đóng quân và phương tiện vận chuyển, công tác CNCH ban đầu vẫn thiếu đầu mối điều phối tập trung, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước tình hình đó, thông qua các đầu mối sẵn có được thiết lập trong nước kết hợp với sự phối hợp chặt chẽ từ cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại, lực lượng đối ngoại Công an nhân dân đã kịp thời vận động phía bạn bố trí khu tập kết an toàn, đồng thời đảm bảo quyền tác nghiệp tại các vị trí trọng điểm, có nhiều khả năng tìm thấy dấu hiệu sự sống nhất.

Lãnh đạo lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an thăm hỏi những người dân Venezuela ẢNH: MINH HẢI

Không dừng lại ở công tác tổ chức hậu cần, trước rào cản ngôn ngữ, cán bộ Cục Đối ngoại (Bộ Công an) giữ vai trò kết nối đoàn CNCH Việt Nam với lực lượng cứu hộ quốc tế và chính quyền sở tại. Tại thực địa, hình ảnh những sĩ quan đối ngoại liên tục di chuyển qua lại để kịp thời phiên dịch cho cán bộ, chiến sĩ mỗi khi cần trao đổi, thống nhất các phương án CNCH và duy trì mạch thông tin liên lạc thông suốt với chính quyền địa phương đã trở thành một phần không thể thiếu của chiến dịch.

Nhờ sự năng động này, thông tin từ các hội nhóm tình nguyện viên của nước bạn, các đội cứu nạn quốc tế, người nhà nạn nhân và cư dân xung quanh được cập nhật liên tục, giúp đoàn công tác làm chủ tình hình.

Cũng từ sự kết nối đó, đoàn CNCH Công an đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng CNCH của Bộ Quốc phòng Việt Nam, thống nhất phương án triển khai tại từng mũi nhằm tránh gây rung chấn dẫn đến sập đổ thứ cấp.

Đặc biệt, bằng uy tín và sự vận động khéo léo với người dân địa phương, đoàn đã huy động được nhiều phương tiện cơ giới hạng nặng như máy xúc, máy cẩu, máy ủi. Nguồn lực này hỗ trợ hiệu quả các tổ công tác bóc tách nhanh các khối bê tông lớn, đưa nạn nhân ra ngoài thuận lợi và an toàn.

Là một trong số ít các quốc gia châu Á kịp thời cử lực lượng đến Venezuela, Việt Nam tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm quốc tế và sự sẵn sàng chung tay ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống trên phạm vi toàn cầu. Qua đó, Bộ Công an Việt Nam thể hiện vai trò là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh quốc tế trong giữ gìn hòa bình, ổn định.

Hành động tiên phong này cũng cụ thể hóa đường lối đối ngoại được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về mở rộng quan hệ với các quốc gia trên thế giới, đồng thời cho thấy năng lực tác chiến tầm xa của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam tại những địa bàn xa xôi, trong điều kiện thực địa đặc biệt nguy hiểm và phức tạp.

Ngày 8-7, Bộ Ngoại giao cho biết, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000USD giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai. BÍCH QUYÊN

MINH HẢI (từ bang La Guaira, Venezuela)