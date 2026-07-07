Mặt trái của làn sóng AI mới

Sự phát triển từ các dòng trí tuệ nhân tạo (AI) truyền thống sang tác nhân AI (AI Agent) giúp giải quyết nhiều công việc phức tạp. Tuy nhiên, đằng sau lợi ích mang lại là lượng điện năng tiêu thụ vượt tầm kiểm soát.

Một trung tâm dữ liệu dành cho AI ở Trung Quốc. ẢNH: THX

Theo báo cáo thực tế đầu tiên vừa được Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) công bố vào đầu tháng 7-2026, một truy vấn xử lý của AI Agent tiêu thụ lượng điện năng gấp 136,5 lần so với một câu trả lời chatbot AI thông thường.

Nguyên nhân của tình trạng “khát điện” này nằm ở bản chất vận hành dạng chuỗi của hệ thống. Thay vì cơ chế hỏi - đáp một lần rồi kết thúc như các mô hình cũ, một AI Agent khi nhận mục tiêu phức tạp sẽ phải liên tục thực hiện vòng lặp suy nghĩ. Quá trình này kích hoạt các công cụ bên ngoài như công cụ tìm kiếm, máy tính hoặc trình chạy mã, rồi tự kiểm tra và sửa đổi cho đến khi đạt kết quả. Trong tài liệu phân tích kỹ thuật của KAIST, một AI Agent chạy trên mô hình 70 tỷ tham số tiêu tốn trung bình hơn 348Wh cho mỗi yêu cầu. Trong lúc hệ thống thực hiện chuỗi tính toán, các bộ xử lý đồ họa (GPU) đắt tiền tại trung tâm dữ liệu phải chờ trong phần lớn thời gian nhưng vẫn tiêu thụ lượng điện nền đáng kể. Điều này biến các siêu máy tính trở thành những cỗ máy tiêu tốn năng lượng một cách thụ động, trực tiếp đẩy hóa đơn tiền điện của các doanh nghiệp vận hành lên mức không thể kiểm soát.

Báo cáo từ các chuyên gia năng lượng của tạp chí công nghệ IEEE Spectrum (Mỹ) cảnh báo, nếu AI Agent được ứng dụng đại trà với tần suất khoảng 13,7 tỷ yêu cầu mỗi ngày, tổng điện năng cho các trung tâm dữ liệu toàn cầu sẽ tăng vọt. Ví dụ, hệ thống AI Agent toàn cầu chạy liên tục trong vòng 1 giờ sẽ ngốn gần 190 triệu kWh, tương đương một nửa lượng điện toàn nước Mỹ tiêu thụ trong 1 giờ.

Để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng năng lượng diện rộng, ngành công nghệ trong năm 2026 buộc phải thay đổi tư duy. Theo khảo sát từ tạp chí công nghệ MIT Technology Review của Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ), các kỹ thuật đang được áp dụng mạnh mẽ nhằm giảm thiểu các vòng lặp suy nghĩ dư thừa của AI Agent. Ở góc độ hạ tầng, báo cáo từ Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) cho biết, các ông lớn công nghệ đang ráo riết triển khai mô hình “Nhà máy AI linh hoạt năng lượng”, cho phép hệ thống tự động giảm tốc độ tính toán của các AI Agent vào giờ cao điểm. Đồng thời, đẩy nhanh xu hướng xây dựng các trung tâm dữ liệu tự chủ năng lượng bằng cách tích hợp trực tiếp các lò phản ứng hạt nhân module nhỏ (SMR) hoặc nguồn điện mặt trời tại chỗ.

Theo WEF, sự bùng nổ của các mô hình AI Agent đang đẩy thế giới vào một cuộc cạnh tranh mới. Vị thế dẫn đầu của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới giờ không chỉ được đo bằng độ thông minh hay số lượng tham số của mô hình, mà nằm ở khả năng tối ưu hóa năng lượng trên từng dòng lệnh. Nếu không thể giải quyết triệt để bài toán điện năng lượng, tương lai của kỷ nguyên AI Agent sẽ bị cản trở ngay từ vạch xuất phát.

KHÁNH MINH