Thế giới

Mỹ xúc tiến tiến trình đàm phán Nga-Ukraine

SGGPO

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về triển vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, cho rằng các nỗ lực ngoại giao đang đạt tiến triển và giải pháp hòa bình tiến gần hơn nhiều so với kỳ vọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh PBS, tuyên bố được đưa ra khi Tổng thống Mỹ lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) từ ngày 7 đến 8-7.

Ông Donald Trump cho biết, chính quyền Mỹ đang duy trì tiếp xúc với cả Nga và Ukraine nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán. Theo ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn chấm dứt cuộc xung đột và phía Ukraine cũng mong muốn có được nền hòa bình. Cuộc điện đàm của ông với Tổng thống Nga cuối tuần qua diễn ra “rất tốt đẹp” và tạo thêm cơ sở để tiếp tục các nỗ lực ngoại giao.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, cuộc xung đột Nga - Ukraine là một trong những nội dung trọng tâm của chương trình nghị sự tại Hội nghị thượng đỉnh NATO lần này. Theo giới quan sát, Washington đang đẩy mạnh các biện pháp ngoại giao ngay trước thềm hội nghị nhằm tìm kiếm sự đồng thuận với các đồng minh về một lộ trình hòa bình cho Ukraine.

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Hội nghị thượng đỉnh NATO PBS Ankara Điện đàm Liên bang Nga Ukraine Vladimir Putin Chương trình nghị sự Giới quan sát Tổng thống Nga Donald Trump

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