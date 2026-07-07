CHDC Congo: 506 người tử vong do Ebola

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) từ giữa tháng 5-2026 đến nay đã ghi nhận 1.561 ca mắc, trong đó có 506 trường hợp tử vong.

Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ khi bước vào vùng dịch Ebola ở CHDC Congo. Ảnh: XINHUA

Kênh DW Africa đưa tin, con số này tương đương với tỷ lệ tử vong lên tới 32%. Hiện tại, quốc gia này đã có 254 người khỏi bệnh, trong khi 354 trường hợp nghi nhiễm khác vẫn đang được theo dõi và xác minh.

Tại nước láng giềng Uganda, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn với 2 ca tử vong và 16 bệnh nhân phục hồi trong tổng số 20 ca mắc được xác nhận.

Giới chuyên gia nhận định, đợt bùng phát dịch Ebola lần này nghiêm trọng hơn do Mỹ và một số quốc gia phương Tây cắt giảm các nguồn tài trợ y tế. Ông Bob Kitchen, Phó Chủ tịch Ủy ban Cứu trợ quốc tế (IRC), cảnh báo CHDC Congo đang chống dịch trong tình trạng hệ thống y tế mong manh và bị động hơn rất nhiều so với giai đoạn 2018 - 2020, thời điểm dịch bệnh khiến hơn 2.000 người chết.

Cùng quan điểm trên, bà Angela Rasmussen, nhà virus học kiêm Chủ tịch Hội đồng Khoa học của tổ chức Save America Movement, cho rằng quyết định cắt giảm tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã khiến bạo lực gia tăng, đồng thời làm suy giảm nghiêm trọng năng lực ứng phó tại vùng dịch.

PHƯƠNG NAM