Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương Anh hùng Venezuela

Sáng 6-7 theo giờ địa phương, thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela, Trung tá Raúl Serrano Chacón thuộc Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống, Điều phối viên đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam, đã chủ trì Lễ trao Huy chương Anh hùng Venezuela hạng Nhất tặng đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam và hạng Nhì tặng các thành viên trong đoàn.

Lực lượng cứu hộ Việt Nam nỗ lực tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát. Ảnh: TTXVN

Huy chương Anh hùng Venezuela là phần thưởng cao quý của Chính phủ Venezuela nhằm ghi nhận và tôn vinh lòng dũng cảm, tinh thần hiến dâng và chủ nghĩa anh hùng của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam - những người đã bất chấp hiểm nguy, vượt qua mọi khó khăn để hỗ trợ và viện trợ nhân đạo cho nhân dân Venezuela tại khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa động đất.

Tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã bước sang ngày làm việc thứ 6 tại thực địa (hơn 10 ngày sau khi thảm họa xảy ra), đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam vẫn giữ vững bản lĩnh và quyết tâm cao độ. Đoàn đã chia nhiều mũi, chạy đua với thời gian để đưa thi thể của 57 nạn nhân ra ngoài, đồng thời hỗ trợ di dời và trao trả nhiều tài sản cho người dân địa phương.

Bên cạnh công tác tìm kiếm, cứu nạn, đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam còn chủ động phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên khoảng 500 hộ gia đình bị mất nhà cửa và đang lâm vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đoàn kịp thời chuyển đến người dân vùng thiên tai các nhu yếu phẩm cần thiết gồm hơn 360 kg thịt hộp, 100 thùng sữa, gần 50 thùng mì tôm cùng số lượng lớn chăn màn và quần áo phòng dịch.

Trước đó, ngày 3-7, thông qua Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã trân trọng gửi thư cảm ơn và trao tặng Huân chương “Anh hùng Venezuela” tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

TTXVN