Báo chí góp phần lan tỏa khát vọng vươn lên của đất nước

Chiều 11-12, tại Hà Nội, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, làm việc với các cơ quan báo chí về công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Ảnh: ĐỖ TRUNG

Báo cáo tại cuộc làm việc, đồng chí Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, cho biết công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng đã được triển khai chủ động, bài bản, rộng khắp, với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, trở thành dòng thông tin chủ lưu, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong 3 tháng gần đây, báo chí cả nước đã đăng tải hơn 37.600 tin, bài về Đại hội XIV của Đảng; hơn 10.380 tin, bài về góp ý dự thảo văn kiện Đại hội. Nhiều cơ quan báo chí lớn như: Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Sài Gòn Giải Phóng… mở chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền liên tục.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các cơ quan báo chí, Bộ VH-TT-DL, Hội Nhà báo Việt Nam... đã trao đổi về công tác thông tin, tuyên truyền, đồng thời đề nghị tiếp tục tăng cường đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc. Các cơ quan báo chí cũng mong muốn có thêm nguồn lực để triển khai thông tin về các sự kiện, hoạt động chính trị lớn…

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh giai đoạn hiện nay là thời điểm truyền thông cao điểm trước thềm Đại hội XIV. Mỗi tin bài đều góp phần định hình không khí chính trị, củng cố niềm tin nhân dân và lan tỏa khát vọng vươn lên của đất nước.

Đồng chí ghi nhận nỗ lực, tinh thần chiến đấu của đội ngũ báo chí trong tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, góp phần quan trọng định hình nhận thức xã hội, làm tăng niềm tin của nhân dân vào Đảng; đấu tranh kiên quyết với các thông tin sai trái, xấu độc. Trong bối cảnh không gian mạng phức tạp, báo chí giữ vai trò “kiềng ba chân”: kiểm chứng - làm sáng tỏ - định hướng dư luận, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị - tư tưởng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của báo chí, đặc biệt là áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ mạng xã hội trong việc đáp ứng nhu cầu thông tin, nhất là đối với giới trẻ.

Từ thực tế này, đồng chí đề nghị thời gian tới báo chí cần tiếp tục tập trung tuyên truyền làm nổi bật tầm vóc chính trị, lịch sử và chiến lược của Đại hội XIV của Đảng – dấu mốc quan trọng đưa đất nước hướng tới các mục tiêu phát triển năm 2030 và 2045. Báo chí phải làm rõ tầm nhìn của Đảng, những thành tựu sau 40 năm đổi mới, khát vọng phát triển của dân tộc, cũng như quyết tâm đổi mới, chỉnh đốn Đảng, qua đó khơi dậy niềm tin và tạo đồng thuận xã hội.

Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn (giữa) tham dự cuộc làm việc. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị báo chí phân tích rõ các mục tiêu và quyết sách chiến lược của Đảng, nhất là nghị quyết của Bộ Chính trị và các phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm. Báo chí không chỉ đưa tin mà phải thắp lên niềm tin, truyền đi khí thế, lan tỏa năng lượng tích cực.

Đồng thời, báo chí cần tuyên truyền sâu về công tác chuẩn bị nhân sự và văn kiện theo hướng công khai, minh bạch, chặt chẽ, dân chủ, khoa học; giúp người dân hiểu nhân sự được chuẩn bị bài bản, đúng quy định, người được giới thiệu thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín; đấu tranh với những thông tin sai lệch về công tác nhân sự.

Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu báo chí làm tốt vai trò định hướng thông tin xã hội, đưa thông tin chính thống đến người dân nhanh nhất, hướng tới xây dựng app thông tin để người dân tiếp cận mọi lúc, mọi nơi. Báo chí phải chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, cung cấp thông tin chuẩn xác, không để khoảng trống trên trận địa thông tin, kịp thời phản bác các quan điểm sai trái. Mỗi tin, bài, video cần thể hiện bản lĩnh của người làm báo cách mạng.

Đồng chí cũng đề nghị báo chí đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo ra các sản phẩm truyền thông lan tỏa rộng; mỗi cơ quan báo chí cần có "gói nội dung số" phục vụ tuyên truyền Đại hội XIV, tăng cường clip ngắn, phóng sự, livestream, tọa đàm online; “nói đúng – nói nhanh – nói hay – bằng công nghệ” để tiếp cận thế hệ trẻ – lực lượng quan trọng lan tỏa thông tin tích cực.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, Đại hội XIV của Đảng là niềm kỳ vọng của Đảng, của dân tộc và của hàng triệu đồng bào. Báo chí phải trở thành lực lượng mở đường – dẫn đường – giữ đường cho dòng chảy thông tin tích cực của đất nước; thắp lên niềm tin, lan tỏa ý chí, khơi dậy khát vọng Việt Nam. Báo chí cần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội XIV, góp phần vào thành công chung của Đảng, của dân tộc và của Tổ quốc.

PHAN THẢO