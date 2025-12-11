Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua 51 luật, 39 nghị quyết

Sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Chiều 11-12, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV chính thức bế mạc. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua 51 luật, 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đây là một khối lượng lập pháp rất lớn, chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm được ban hành của cả nhiệm kỳ.

Quang cảnh phiên bế mạc Quốc hội khóa XV. Ảnh: QUANG PHÚC

Các luật, nghị quyết được thông qua vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, vừa kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới. Cùng với công tác lập pháp, giám sát, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng.

Đặc biệt, kỳ họp này, Quốc hội đã tổng kết sâu sắc, toàn diện công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, thảo luận kỹ lưỡng các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đóng góp trí tuệ, tâm huyết, hiến kế cho sự phát triển của đất nước hướng đến mục tiêu năm 2030.

Đặc biệt, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, Quốc hội đã chủ động đổi mới tư duy trong xây dựng luật, tích cực, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật, khẳng định vai trò tiên phong đi trước một bước về thể chế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; lần đầu tiên, tổ chức thành công 2 diễn đàn về pháp luật và giám sát.

Quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật quan trọng về hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại các đơn vị hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là trên các lĩnh vực: tài chính - ngân sách, văn hóa - xã hội, y tế - giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội; tài nguyên - môi trường; khoa học - công nghệ; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; quốc phòng - an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế… tạo nền tảng quan trọng để đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên bế mạc. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh khối lượng công việc trong kỳ họp vừa qua là rất lớn, song, các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội đã có những đóng góp tích cực, tận tâm, tận lực để thảo luận, tranh luận thẳng thắn, sâu sắc; đồng thời, lắng nghe, trăn trở trước những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân cũng như những vấn đề nóng của thực tiễn để phản ánh, đề xuất những giải pháp sát thực, căn cơ, luôn đặt lợi ích của nhân dân vào trung tâm của mọi quyết sách, tháo gỡ kịp thời vướng mắc, khó khăn.

Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, có những thời điểm nội dung nhiều, khó, chưa có tiền lệ, tài liệu gửi chậm, thời gian gấp, nhưng các đại biểu Quốc hội sẵn sàng chia sẻ, cảm thông. Chủ tịch Quốc hội mong tinh thần làm việc như trên tiếp tục được phát huy, đồng hành cùng sự nghiệp phát triển đất nước.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đối với niềm tin và sự ủng hộ quý báu của toàn thể nhân dân và cử tri cả nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ… đã giúp Quốc hội hoàn thành trọng trách trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ngay sau kỳ họp này, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trước mắt, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan chủ động, phối hợp chặt chẽ, kịp thời triển khai thực hiện công tác bầu cử theo đúng thời gian, kế hoạch đã ban hành; rà soát kỹ lưỡng khung pháp lý, quy trình, thủ tục, đảm bảo cuộc bầu cử tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, dân chủ, minh bạch, kỷ cương.

Đồng thời, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại giai đoạn 2026 - 2030.

ĐỖ TRUNG