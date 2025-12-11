Quốc hội thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 10

Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã được Quốc hội thông qua tại phiên họp chiều 11-12 với tỷ lệ tán thành đạt 95,98% trên tổng số đại biểu Quốc hội.

Nghị quyết nêu rõ, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua 51 luật và 39 nghị quyết. Trong số đó có nhiều luật và nghị quyết mang tính chiến lược, tạo hành lang pháp lý cho các lĩnh vực trọng điểm. Trong đó, để hoàn thiện thể chế phát triển, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TPHCM.

Các nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, và phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030; nghị quyết quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai cũng đã được thông qua.

Quốc hội đã phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2026-2035 bao gồm: CTMTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; CTMTQG hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; CTMTQG về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: QUANG PHÚC

Về ngân sách và tài chính, Nghị quyết giao Chính phủ nghiên cứu, điều chỉnh linh hoạt các chỉ tiêu về ngân sách nhà nước để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Đặc biệt, Chính phủ cần xác định mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phấn đấu nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ không vượt quá ngưỡng 25% tổng thu ngân sách nhà nước.

Quốc hội nhất trí bổ sung khoảng 17.640,678 tỷ đồng vào dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 để thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, an ninh, quốc phòng và các nhiệm vụ chi cần thiết khác, đồng thời cho phép chuyển nguồn số vốn này sang năm 2026 để phân bổ, giải ngân.

Quốc hội quyết nghị bố trí vốn đầu tư tập trung, không dàn trải, ưu tiên cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, các dự án đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt kết nối quốc tế, đường sắt đô thị, và các dự án liên vùng; điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo kết luận của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, Nghị quyết đã tháo gỡ khó khăn về mặt thủ tục và nguồn lực cho nhiều dự án quan trọng, trong đó cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam thành các dự án độc lập; cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Giai đoạn 2 của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua; thông qua các giải pháp để chấm dứt hoạt động của dự án nhà máy Bột giấy Phương Nam.

Nội dung đáng lưu ý khác cũng đã được Quốc hội quyết nghị là cho phép mở rộng việc áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù (quy định tại Nghị quyết số 170/2024/QH15) để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án có tình huống pháp lý tương tự trên phạm vi cả nước, với điều kiện tuân thủ các nguyên tắc đã quy định. Quốc hội giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: QUANG PHÚC

Về chỉ đạo điều hành và tư pháp, Quốc hội yêu cầu Chính phủ đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, cung cấp dịch vụ công trực tuyến chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường. Đồng thời, cần hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Cơ quan lập pháp tối cao cũng yêu cầu các cơ quan tăng cường giải pháp hữu hiệu để đấu tranh có hiệu quả hơn đối với các loại tội phạm; nâng cao chất lượng công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, và thu hồi tài sản tham nhũng. Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, đặc biệt là án hành chính. Viện kiểm sát tăng cường trách nhiệm công tố để đảm bảo không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QUANG PHÚC

Nghị quyết cũng quyết định kết thúc hiệu lực thi hành Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, kể từ ngày 1-1-2026.

Một trong những mục tiêu quan trọng được Quốc hội đặt ra là thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng này, Quốc hội giao Chính phủ xác định mô hình tăng trưởng mới, trong đó trọng tâm là lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Chính phủ cần tập trung vào việc nâng cao năng suất lao động và giảm sự phụ thuộc vào vốn.

