Quốc hội cho phép tư nhân được đầu tư điện hạt nhân quy mô nhỏ

Sáng 11-12, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 (nghị quyết).

Theo nghị quyết, Quốc hội thống nhất quy định về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng liên quan tới điều chỉnh cập nhật quy hoạch phát triển điện lực, phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện, phát triển điện gió ngoài khơi và mua bán điện trực tiếp, đầu tư xây dựng dự án, công trình dầu khí, than.

Việc cập nhật quy hoạch sẽ bao gồm các dự án nguồn điện, pin lưu trữ; dự án trong danh mục quy hoạch phát triển điện lực, mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh; dự án lưới điện. Dự án đầu tư kinh doanh lưới điện trong quy hoạch điện, phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh sẽ không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo nghị quyết. Ảnh: QUANG PHÚC

Các trường hợp không phải thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu chọn nhà đầu tư gồm dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo trung tâm điều khiển hệ thống điện của quốc gia và của miền thuộc điều độ điện quốc gia; dự án điện gió ngoài khơi được quy định cụ thể tại nghị quyết.

Về phát triển dự án điện hạt nhân mô đun nhỏ (SMR), nghị quyết khuyến khích doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tham gia nghiên cứu đầu tư, phát triển. Tuy nhiên, việc phát triển phải đảm bảo an ninh, an toàn hạt nhân, phù hợp quy định về năng lượng nguyên tử và pháp luật khác. Từng thời kỳ căn cứ nhu cầu sẽ phát triển và thương mại hóa công nghệ, Chính phủ ban hành cơ chế đầu tư.

Nghị quyết cũng có những quy định về phát triển dự án điện gió ngoài khơi. Theo đó, doanh nghiệp được sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện khảo sát dự án và được hạch toán vào chi phí nếu không có nhà đầu tư trúng thầu. Dự án điện gió ngoài khơi bán điện lên hệ thống được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư mà không phải qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Song, các dự án này phải đáp ứng các điều kiện như quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, tài nguyên môi trường biển, hải đảo, hàng hải, dầu khí; có trong quy hoạch và dự kiến vận hành giai đoạn 2025-2030.

Nghị quyết quy định, Thủ tướng sẽ chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án. Trong khi đó, giá điện của dự án không cao hơn mức giá tối đa của khung giá điện gió ngoài khơi tại năm đàm phán.

Trong khi đó, đối với việc đầu tư xây dựng dự án, công trình dầu khí, than, nghị quyết quy định dự án dầu khí, than quan trọng, cấp bách của quốc gia không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đối với dự án dầu khí, than quan trọng, cấp bách của quốc gia không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, quyết định phê duyệt danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư là cơ sở để thực hiện: đăng ký quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, đất có mặt nước; giao khu vực biển; chuyển mục đích sử dụng đất, đất có mặt nước; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, tác động vào rừng và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1-3-2026 và thực hiện hết ngày 31-12-2030…

ĐỖ TRUNG