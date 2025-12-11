Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Sáng 11-12, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng với 442 đại biểu (ĐB) tán thành, chiếm 93,45% tổng số ĐB Quốc hội.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị thí điểm thành lập khu thương mại tự do (KTMTD) Đà Nẵng nhằm thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, và nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy xuất khẩu và công nghiệp.

Nghị quyết nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền quyết định thành lập KTMTD Đà Nẵng, song UBND Thành phố được giao thẩm quyền điều chỉnh quyết định thành lập; quyết định mở rộng, điều chỉnh ranh giới KTMTD theo trình tự do HĐND Thành phố quy định. Quyết định này được xem là quyết định phê duyệt, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị và nông thôn.

Mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong KTMTD Đà Nẵng được áp dụng cho các dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, R&D, công nghiệp hỗ trợ, xe cơ giới năng lượng sạch, thiết bị hàng không/đường sắt, và trung tâm logistics là 10% trong 30 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Đây là mức thuế rất hấp dẫn so với mức thuế suất phổ thông cơ bản (20%).

Các dự án đầu tư mới khác trong KTMTD cũng được hưởng mức thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.

Để thu hút nhân lực chất lượng cao, Quốc hội quyết nghị giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm cho chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, nhà quản lý, và lao động có trình độ cao làm việc trong KTMTD.

Đáng lưu ý, các dự án trong KTMTD (trừ nhà ở thương mại) được miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê. HĐND Thành phố được quyết định sử dụng ngân sách để triển khai dự án đầu tư công độc lập nhằm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án TOD (cụ thể là nhà ga đường sắt đô thị, vùng phụ cận nút giao thông kết nối Đà Nẵng - Hội An - Chu Lai). Thành phố được giữ lại 100% số tiền thu được từ khai thác quỹ đất khu vực TOD để ưu tiên đầu tư các dự án đường sắt đô thị và các dự án trọng điểm khác. Cơ chế này là vượt trội so với Luật Ngân sách nhà nước hiện hành, theo đó ngân sách trung ương hưởng 20%.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố Đà Nẵng được quyết định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch khác với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch đô thị và nông thôn, để khai thác quỹ đất và giá trị tăng thêm từ đất.

ANH PHƯƠNG