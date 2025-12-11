Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98: Đột phá phân cấp, phân quyền cho TPHCM ở lĩnh vực nào?

Ngày 11-12, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15, mở ra nhiều cơ chế mới, tăng cường phân cấp, phân quyền cho TPHCM về quy hoạch, đất đai, phát triển TOD và thu hút nhà đầu tư chiến lược. Các điều chỉnh này được xem là chìa khóa tháo gỡ điểm nghẽn, tạo nguồn lực thúc đẩy hạ tầng trọng điểm.

Công viên bờ sông Sài Gòn kết nối không gian đô thị nhìn về trung tâm TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

1. Phân quyền mạnh trong quy hoạch

- TPHCM được lập chỉ 1 Quy hoạch tổng thể và thay thế quy hoạch cấp tỉnh, quy hoạch chung thành phố. Sau khi HĐND TPHCM thông qua, UBND Thành phố được phê duyệt quy hoạch, bảo đảm tính tự chủ và rút ngắn đáng kể quy trình.

Căn cứ vào quy hoạch, HĐND TPHCM quyết định danh mục quy hoạch đô thị và nông thôn được tổ chức lập đồng thời quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

- TPHCM được quy định nội dung, định mức chi phí, đơn giá, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tổng thể.

- TPHCM được bỏ thủ tục, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố.

--> Mục tiêu: rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án - điểm nghẽn lâu nay trong phát triển đô thị.

2. TOD - mô hình định hướng chiến lược của TPHCM

- UBND TPHCM được quyết định đầu tư xây dựng tại khu vực nhà ga đường sắt, khu tập kết bảo dưỡng, sửa chữa tàu (depot) và vùng phụ cận các nút giao dọc tuyến Vành đai 3.

Tàu metro Bến Thành - Suối Tiên di chuyển tại ngã ba Cát Lái. Ảnh: HOÀNG HÙNG

- Được quyết định chỉ tiêu sử dụng đất và chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác, chỉ tiêu sử dụng đất khác với quy chuẩn quốc gia, miễn là đáp ứng yêu cầu về hạ tầng và an toàn môi trường.

- Được giữ lại 100% khoản thu từ khai thác quỹ đất TOD đối với các dự án đường sắt do thành phố hoặc nhà đầu tư ứng vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

--> Mục tiêu: Giúp thành phố tạo các khu vực phát triển mật độ cao quanh các tuyến giao thông công cộng khối lượng lớn, tối ưu hóa sử dụng đất và tạo cực tăng trưởng mới. Góp phần hình thành nguồn lực bền vững cho chiến lược phát triển đường sắt đô thị - động lực lan tỏa cho không gian đô thị mới của thành phố.

3. Hoàn thiện cơ chế

- Danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược được mở rộng mạnh, bao gồm các dự án khu phức hợp giải trí, nghỉ dưỡng ven sông và ven biển quy mô lớn.

Cùng với đó là cụm y tế chuyên sâu; khu liên hợp thể thao; di dời, cải tạo nhà trên và ven kênh rạch; công viên cây xanh, bãi đậu xe công cộng; dự án năng lượng sạch, xử lý rác; các dự án trọng điểm trong khu vực phát triển đô thị và các dự án hạ tầng tại đặc khu Côn Đảo.

Bến Bạch Đằng chỉnh trang theo Nghị quyết 98, tạo không gian kết nối đô thị ven sông Sài Gòn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Vinhomes Grand Park, phường Long Bình, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

- Cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược chặt chẽ, linh hoạt. Nếu một nhà đầu tư đề xuất và đáp ứng điều kiện vốn chủ sở hữu (20% hoặc 15% tùy quy mô dự án trên dưới 30.000 tỷ đồng hoặc từ 30.000 tỷ đồng trở lên), thành phố có thể chấp thuận ngay.

- Nếu có từ 2 nhà đầu tư chiến lược trở lên, thành phố sẽ ban hành tiêu chí, lập Hội đồng xét duyệt nhà đầu tư chiến lược.

--> Mục tiêu: Tạo hành lang pháp lý linh hoạt và đầy đủ cho thành phố trong việc thu hút nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính, công nghệ và quản trị hiện đại.

4. Ưu đãi về thuế và đất đai đối với Khu thương mại tự do

*Về thuế:

- Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu thương mại tự do thuộc ngành, nghề, lĩnh vực: công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, Trung tâm R&D, công nghiệp vật liệu mới, vật liệu bán dẫn… được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 20 năm; được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Cụm Cảng Cái Mép - Thị Vải dự kiến nằm trong Khu thương mại tự do. Ảnh: NÔNG NGÂN

- Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm cho chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, nhà quản lý, người lao động có trình độ cao có thu nhập từ tiền lương, tiền công do thực hiện công việc tại Khu thương mại tự do.

*Về đất đai:

- Chủ tịch UBND TPHCM được giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với dự án đầu tư trong Khu thương mại tự do (trừ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại).

- TPHCM được quyết định khung giá cho thuê cơ sở hạ tầng trong Khu thương mại tự do.

TPHCM đẩy mạnh giao thông kết nối với cảng biển. Ảnh: NÔNG NGÂN

--> Mục tiêu: Đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện ổn định, minh bạch cho nhà đầu tư khi tham gia các dự án quy mô lớn.

