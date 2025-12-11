Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua số lượng luật, nghị quyết bằng 30% của cả nhiệm kỳ

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật, 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật, tương đương 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm pháp luật được ban hành trong cả nhiệm kỳ.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo. Ảnh: QUANG PHÚC

Chiều 11-12, tại cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Theo ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật, 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật, bằng 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm pháp luật được ban hành của cả nhiệm kỳ.

Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 3 chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét, thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hàng loạt nghị quyết quan trọng khác.

Về việc xem xét, quyết định công tác nhân sự, giám sát và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền, Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết về bổ sung số lượng Phó Chủ tịch Quốc hội; xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm, bầu một số chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước; bổ sung số lượng Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành bài bản, bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao.

Quốc hội đã xem xét, thảo luận báo cáo của các cơ quan trong việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn. Trên cơ sở kết quả giám sát chuyên đề, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Quốc hội đã thảo luận, góp ý các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các ý kiến đánh giá rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, cầu thị, tinh thần trách nhiệm cao của Tiểu ban Văn kiện, các Tổ biên tập Văn kiện trong quá trình xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng…

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về giải pháp thực hiện thành công mục tiêu đề ra trong Nghị quyết kỳ họp thứ 10, trong đó phấn đấu đạt tăng trưởng 2 chữ số trong năm 2026 - một mục tiêu rất thách thức, bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nhận định: “Đây là một mục tiêu thể hiện khát vọng đột phá và quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị”.

Đồng thuận cao với những giải pháp đã được đề cập trong Nghị quyết kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, ĐB Phạm Thị Hồng Yến nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ một cách chặt chẽ, linh hoạt và hài hòa. Bên cạnh đó là tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn và lành mạnh với trọng tâm là tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn trong pháp luật liên quan đến đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, nông nghiệp, môi trường, thủ tục hành chính.

“Việc đạt được mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên không chỉ là mục tiêu phát triển mà còn là biểu tượng của sức mạnh mới, bản lĩnh mới và tầm vóc mới của nền kinh tế Việt Nam”, ĐB Phạm Thị Hồng Yến khẳng định.

ANH PHƯƠNG