Báo chí quan tâm việc điều chỉnh chủ trương đầu tư hàng loạt dự án đầu tư công ở Đồng Nai

Tham dự họp báo có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Hoàng Thị Bích Hằng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng; đại diện sở ngành, địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, TPHCM và Đồng Nai.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước đạt 122.941,06 tỷ đồng (tăng 6,8% so với cùng kỳ 2023), tổng thu ngân sách nhà nước khoảng trên 30.531 tỷ đồng (đạt 54% dự toán, bằng 110% so với cùng kỳ), tổng chi ngân sách địa phương khoảng 9.562 tỷ đồng (đạt 33% so với dự toán và bằng 123% so với cùng kỳ). Sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện thuận lợi, giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, việc đầu tư mở rộng tuyến ống nước vẫn còn chậm theo Đề án cấp nước sạch, nhiều khu vực trong các đô thị chưa kịp thời đầu tư mạng lưới đường ống cấp nước; tiến độ thực hiện các dự án chống ngập, dự án thoát nước còn chậm; công tác đầu tư cho văn hóa chưa đáp ứng với yêu cầu, nhất là thiết chế văn hóa cơ sở. Cùng với đó, tình hình ngộ độc thực phẩm còn diễn biến phức tạp, nguy cơ phát sinh ngộ độc thực phẩm còn cao.

Tại họp báo, các phóng viên báo, đài quan tâm và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến xử lý nước thải tại nguồn, đẩy mạnh các công trình giao thông trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công và nhiều vấn đề an sinh xã hội khác.

Đặc biệt, báo chí quan tâm đến việc điều chỉnh chủ trương đầu tư hàng loạt dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, như: dự án nạo vét Rạch Đông (huyện Vĩnh Cửu), bờ bao ngăn lũ sông La Ngà (huyện Tân Phú, đường từ nút giao Vườn Mít đến đường Võ Thị Sáu, xây dựng kè sông Đồng Nai (TP Biên Hòa), nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương - Trần Phú (huyện Xuân Lộc), dự án đường Vành đai 1 (TP Long Khánh)...

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Hoàng Thị Bích Hằng, trong tháng 6-2024, đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc với 6.445 cử tri. Thường trực HĐND tỉnh nhận được 27 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của cấp tỉnh, Trung ương chuyển về Thường trực HĐND tỉnh và qua thống nhất với UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Khóa X.

