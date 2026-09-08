Báo điện tử Sài Gòn Giải Phóng ra mắt Chuyên mục Giáo dục - Đào tạo TPHCM

Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng và Công ty TNHH Truyền thông và Giáo dục TPHCM cùng các đại biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, ngày 8-9. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lễ ra mắt có sự tham dự của ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo SGGP; ông Lê Thắng Lợi, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ GD-ĐT phía Nam, Giám đốc Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam; bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM.

Đáp ứng nhu cầu thông tin từ thực tiễn

Trong bối cảnh TPHCM đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có nhiều mô hình hay cần lan tỏa, Chuyên mục Giáo dục - Đào tạo TPHCM trên Báo điện tử SGGP ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin chính thống, có chiều sâu của đội ngũ nhà giáo, phụ huynh, học sinh và bạn đọc trên môi trường số.

Đại diện Báo SGGP, Công ty TNHH Truyền thông và Giáo dục TPHCM, cơ quan quản lý nhà nước, đội ngũ chuyên gia tham dự Lễ ra mắt Chuyên mục Giáo dục - Đào tạo TPHCM trên Báo điện tử SGGP. Ảnh: HOÀNG HÙNG.

Chuyên mục thực hiện nhiệm vụ thông tin, truyền thông các chủ trương, chính sách; đồng thời là cầu nối phản ánh toàn diện các hoạt động trong thực tiễn, phát hiện và nhân rộng những mô hình đổi mới, đảm bảo yêu cầu chuẩn xác, khách quan, kịp thời, bám sát tôn chỉ và mục đích hoạt động của Báo SGGP, đồng thời đảm bảo yêu cầu tương tác cao của báo chí điện tử, trở thành địa chỉ "thông tin số" uy tín hàng đầu của báo chí TPHCM nói riêng, cả nước nói chung.

Lễ ra mắt Chuyên mục Giáo dục - Đào tạo TPHCM trên Báo điện tử Sài Gòn Giải Phóng ngày 8-9. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chuyên mục được xây dựng dựa trên 4 trụ cột nội dung gồm: Chính sách - Hoạt động của ngành (tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và TPHCM, cầu nối truyền thông chính sách giữa cơ quan quản lý, nhà trường, phụ huynh và xã hội); Mô hình mới - Trường học đổi mới (lan tỏa các sáng kiến giáo dục hiệu quả, chuyển đổi số, trường học hạnh phúc, ứng dụng AI và công nghệ hiện đại trong giảng dạy); Nhịp sống trường học (phản ánh sinh động các hoạt động học đường, vinh danh những gương nhà giáo, học sinh tiêu biểu và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc); Phân luồng - Hướng nghiệp - Tuyển sinh (cung cấp thông tin tư vấn chính xác, bài bản; gắn kết đào tạo với nhu cầu thị trường lao động và nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố).

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP khẳng định, Báo SGGP nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị và sứ mệnh truyền thông chính sách của tờ báo chính trị chủ lực của thành phố. Chuyên mục Giáo dục - Đào tạo TPHCM trên Báo điện tử SGGP không dừng lại ở những bài viết thời sự đơn thuần mà thực sự trở thành một hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện hiện đại với video, podcast, infographic, e-magazine, chuỗi tọa đàm trực tuyến...

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt Chuyên mục Giáo dục - Đào tạo TPHCM trên Báo điện tử SGGP ngày 8-9. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sự hợp tác này nhằm kết hợp hài hòa giữa năng lực, uy tín báo chí chính thống của Báo SGGP với thế mạnh kết nối mạng lưới giáo dục và kinh nghiệm tổ chức sự kiện của Công ty TNHH Truyền thông và Giáo dục TPHCM. Hai bên cam kết hợp tác trên nguyên tắc tự nguyện, tuân thủ Luật Báo chí, bảo đảm tính độc lập tôn chỉ của báo chí, đồng thời không ngừng đổi mới hình thức thể hiện để nội dung giáo dục tiếp cận đông đảo bạn đọc một cách sinh động, hiệu quả nhất.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Báo SGGP và Công ty TNHH Truyền thông và Giáo dục TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG.

Để chuyên mục thực sự trở thành “địa chỉ đỏ” về thông tin giáo dục, Báo SGGP mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý cũng như sự hợp tác, đồng hành của các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và phổ thông trên địa bàn; quý thầy cô, chuyên gia, nhà khoa học; cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư giáo dục.

Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn đề nghị Ban Khoa giáo, Tòa soạn Điện tử cùng toàn thể đội ngũ phóng viên, biên tập viên Báo SGGP tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích và nâng cao tính định hướng báo chí. Thông tin phải chính xác, khách quan, có chiều sâu, phản ánh trung thực cả thành tựu lẫn các vấn đề thực tiễn đang đặt ra, tăng cường chức năng giám sát phản biện của báo chí.

Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Báo SGGP và Công ty TNHH Truyền thông và Giáo dục TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG.

Ngoài ra, thông tin phải sát sườn, mang lại giá trị thiết thực cho người dân, tập trung giải đáp kịp thời các thắc mắc về tuyển sinh, hướng nghiệp, phân luồng; phản ánh sinh động đời sống học đường, các mô hình trường học đổi mới; giúp phụ huynh và người học có đủ thông tin tin cậy để đưa ra các lựa chọn học tập, nghề nghiệp đúng đắn.

Đặc biệt, chuyên mục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đa dạng hóa hình thức truyền tải hiện đại như video, podcast, infographic, longform, các chương trình tọa đàm, giao lưu trực tuyến để tiếp cận nhanh nhất, hấp dẫn nhất đến độc giả trên không gian số.

Báo SGGP ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Công ty TNHH Truyền thông và Giáo dục TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG.

Dịp này, Báo SGGP ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Công ty TNHH Truyền thông và Giáo dục TPHCM.

Chuyên mục Giáo dục - Đào tạo TPHCM trên Báo điện tử Sài Gòn Giải Phóng ra mắt vào ngày 4-9-2026, đến nay có số lượng lớn sản phẩm đa dạng ở nhiều thể loại gồm: tin, bài, longform, video ngắn, phóng sự... với tần suất 15-20 sản phẩm/tuần, đảm bảo dòng chảy thông tin liên tục của đời sống giáo dục. Các đại biểu tham dự lễ ra mắt Chuyên mục Giáo dục - Đào tạo TPHCM trên Báo điện tử SGGP ngày 8-9. Ảnh: HOÀNG HÙNG

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