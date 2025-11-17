Báo Người Lao Động trao giải 2 cuộc thi “Người Thầy kính yêu” và "Lòng tốt quanh ta"

Ngày 17-11, nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2025), Báo Người Lao Động đã tổ chức trao giải cho 2 cuộc thi viết “Người Thầy kính yêu” lần 4 và "Lòng tốt quanh ta" lần 3.

Ở cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu" lần 4, từ hàng trăm bài dự thi, ban tổ chức đã chọn 25 tác phẩm vào chung khảo để chấm giải và chọn ra 7 tác phẩm hay nhất để trao thưởng. Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm: 1 giải nhất (30 triệu đồng); 1 giải nhì (20 triệu đồng); 2 giải ba (mỗi giải 15 triệu đồng) và 3 giải khuyến khích (mỗi giải 7 triệu đồng); tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi 101 triệu đồng.

Các đại biểu và nhân vật trong bài viết dự thi chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. ẢNH: KIM HUYỀN

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân cho biết: “Cuộc thi Người Thầy kính yêu đã nhận được hơn 200 tác phẩm, có cả cây bút chuyên và không chuyên. Trong đó, ban tổ chức chọn ra 25 tác phẩm đăng trên Báo Người Lao Động và vào vòng chung khảo. Những bài dự thi viết về những tấm gương nhà giáo - những người đã và đang đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà”.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân phát biểu tại buổi lễ. ẢNH: KIM HUYỀN

Dịp này, Báo Người Lao Động cũng đã trao giải cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta" lần 3. Cuộc thi gồm những bài viết khắc họa tấm gương về lòng tốt trong cuộc sống và trách nhiệm với cộng đồng. Tổng giá trị giải thưởng là 101 triệu đồng.

Tác giả Nguyễn Duy Hiến đạt giải nhất cuộc thi "Lòng tốt quanh ta" lần 3. Ảnh: KIM HUYỀN

Hai cuộc thi viết với 2 chủ đề khác nhau nhưng có điểm chung là lan tỏa những giá trị đẹp trong cuộc sống, khơi dậy tinh thần sẻ chia, truyền động lực cho cộng đồng xã hội.

Ngoài ra, Báo Người Lao Động đã phát động 2 cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu" lần 5 và “Lòng tốt quanh ta" lần 4 năm 2025-2026 để các tác giả trong và ngoài nước tiếp tục viết nên những câu chuyện chân thực, đẹp đẽ trong cuộc sống.

KIM HUYỀN

KIM HUYỀN