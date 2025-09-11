Báo Người Lao Động trao giải Cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 6

Ngày 11-9, Báo Người Lao động tổ chức trao giải cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 6 và talkshow "Giao thông đột phá cho siêu đô thị TPHCM".

Tại chương trình, các tác giả, nhóm tác giả của 2 tác phẩm ấn tượng nhất được trình bày về ý tưởng, giải pháp mà mình hiến kế.

Sau khi chấm điểm trực tiếp tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải nhất cho tác giả Đỗ Thiên Anh Tuấn với tác phẩm “Gộp đất tái cấu trúc đô thị TPHCM”. Nhóm tác giả Phan Thanh Chung - Vũ Thị Hồng Nhung nhận giải nhì với tác phẩm “Hệ thống công viên trữ nước cho TPHCM”.

Ban tổ chức cũng trao giải ba cho tác giả Trương Nam Thuận với tác phẩm “Lời giải từ khung giờ lưu thông” và 2 giải khuyến khích cho 2 tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân thông tin, qua 6 mùa thi, Cuộc thi “Lắng nghe người dân hiến kế” thu hút hàng trăm tác giả, tác phẩm trong và ngoài nước tham gia.

Ở lần thứ 6, nhiều hiến kế xuất sắc về phát triển hệ thống công viên trữ nước chống ngập, mở rộng mạng lưới metro, xe buýt điện, tổ chức lại khung giờ lưu thông để giảm ùn tắc; cũng như hiến kế tái cấu trúc không gian thành phố, phát huy lợi thế sau sáp nhập…

Dịp này, Báo Người Lao Động cũng phát động Cuộc thi “Lắng nghe người dân hiến kế” lần 7 với chủ đề "Để TPHCM trở thành siêu đô thị vùng hiện đại, xanh, thông minh".

* Cũng trong sáng 11-9, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow “Giao thông đột phá cho siêu đô thị TPHCM”. Các diễn giả đề xuất giải pháp giao thông cho TPHCM sau hợp nhất.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An, sau hơn 2 tháng hợp nhất, bức tranh giao thông đô thị mở rộng vẫn tồn tại nhiều thách thức. Các điểm nóng ùn tắc mới xuất hiện, song "điểm nghẽn" lớn nhất cần tháo gỡ ngay chính là sự kết nối liên thông giữa ba quy hoạch vùng.

Ông Bùi Hòa An cho biết, trước và sau hợp nhất, những nút thắt giao thông của TPHCM hầu như không thay đổi. Vấn đề đặt ra là phải hài hòa quy hoạch, tạo dòng chảy giao thông thuận tiện, nhanh chóng, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân. Thời gian tới, định hướng là phát triển các loại hình vận tải có sức chở lớn như metro, xe buýt.

Nhìn nhận thực trạng ùn tắc tại các cửa ngõ TPHCM hiện nay, nghiên cứu sinh TS Trần Quang Hòa, Viện Quản lý & Sáng tạo Zug - Thụy Sĩ, cho rằng, sau sáp nhập, áp lực giao thông của TPHCM tăng, nhất là Quốc lộ 13, cầu Bình Triệu, nút giao An Phú... Việc ùn tắc giao thông có thể gây lãng phí, thiệt hại lên tới 6 tỷ USD.

Theo số liệu nghiên cứu, tốc độ di chuyển trung bình là 36km/h và chậm hơn ở các cửa ngõ phía nam (25km/h) hiện còn nhiều dư địa phát triển. Để xử lý vấn đề này, ông Trần Quang Hòa cho rằng, có thể giải quyết 2 điểm nghẽn là cơ sở hạ tầng và hệ thống kết nối liên địa giới cần mạnh hơn.

